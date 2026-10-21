IHSG Sempat Anjlok, Jasa Marga Siapkan Opsi Buyback Saham

Mahasiswa berada di dekat layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Jasa Marga (Persero) Tbk membuka opsi buyback saham dalam kondisi pasar saham saat ini yang cenderung tidak stabil, bahkan sempat anjlok. Opsi ini sekarang masih dikaji secara seksama.

Corporate Secretary & Chief Administration Officer Jasa Marga, Trias Andriyanto mengatakan, perusahaan tetap memperhatikan pertumbuhan jangka panjang. Opsi pembelian kembali saham akan disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas serta rencana ekspansi operasional.

Oleh karena itu, kajian mendalam masih dilakukan oleh perseroan. Dengan begitu kebijakan yang diambil tetap selaras dengan kondisi dan prioritas bisnis Perseroan.

“Evaluasi terhadap kemungkinan opsi buyback saham didasarkan pada kajian yang komprehensif dan menyeluruh demi menjaga fundamental Perseroan. Perseroan juga selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian serta tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap langkah aksi korporasi," kata Trias dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10).

Dia memastikan, perusahaan tetap memperhatikan struktur keuangan agar tetap stabil. Sehingga, operasional tidak terganggu.

"Pendekatan ini penting guna memastikan struktur keuangan tetap kokoh dengan tetap selaras dalam menjaga operasional jalan tol,” imbuhnya.

Trias menambahkan, Perseroan terus memperkuat fundamental bisnis, menjaga pertumbuhan kinerja keuangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

“Dengan dukungan jaringan jalan tol yang luas dan konektivitas yang terus berkembang, kami berkomitmen menjaga kinerja yang berkelanjutan, menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab, serta menghadirkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pelayanan yang semakin baik bagi pengguna jalan,” tutupnya.

IHSG Anjlok