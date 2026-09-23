PT PAL Siapkan Kemampuan MRO dan Modernisasi Kapal Induk Giuseppe Garibaldi

Penampakan Kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi-551 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (18/9/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - PT PAL Indonesia (Persero) menyiapkan kemampuan maintenance, repair and overhaul (MRO) serta modernisasi kapal untuk mendukung rencana penyesuaian kapal induk Giuseppe Garibaldi dengan kebutuhan operasional TNI Angkatan Laut (TNI AL).
"Modernisasi kapal menuntut pemahaman yang utuh terhadap kondisi aktual platform, karakteristik sistem yang sudah terpasang, serta kebutuhan operasional pengguna," kata CEO PAL Indonesia Kaharuddin Djenod, dikutip Rabu (23/9).
Kaharuddin mengatakan, proses modernisasi harus diawali dengan pemahaman menyeluruh terhadap kondisi platform dan sistem yang telah terpasang agar pekerjaan dapat dilakukan secara terukur.
Nantinya, proses modernisasi akan dimulai dari inspection dan condition assessment, dilanjutkan dengan engineering, penentuan lingkup pekerjaan, integrasi sistem, hingga testing dan commissioning.
Untuk mendukung kebutuhan tersebut, PAL Indonesia akan berkolaborasi dengan Fincantieri selaku pembangun kapal yang nantinya akan mengintegrasikan kebutuhan modernisasi dengan kondisi aktual kapal yang telah beroperasi selama lebih dari empat dekade.
Modernisasi kapal yang telah beroperasi memiliki tantangan berbeda dibandingkan pembangunan kapal baru dengan tahapannya antara lain meliputi condition assessment, inspeksi, kajian rekayasa, identifikasi teknologi yang sudah tidak lagi sesuai (obsolescence), hingga integrasi sistem lama dengan teknologi baru.
Menurut Kaharuddin, pengalaman lebih dari empat dekade dalam perbaikan kapal menjadi salah satu modal PT PAL untuk menangani pekerjaan modernisasi.
Kapabilitas tersebut mencakup perbaikan platform, sistem propulsi, kelistrikan, navigasi, komunikasi, sensor, hingga integrasi sistem persenjataan.
Ia mengatakan pengalaman tersebut juga dapat menjadi ruang untuk memperkuat kompetensi sumber daya manusia dan penguasaan teknologi industri pertahanan nasional melalui kolaborasi dengan pemilik teknologi.
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