Jasa Raharja Catat Tingkat Kepuasan Stakeholders Tahun 2025 Capai 95,01 Persen

Ilustrasi petugas Jasa Raharja saat memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Jasa Raharja (Persero) mencatat tingkat kepuasan stakeholders tahun 2025 mencapai 95,01 persen. Angka ini didapat berdasarkan Survei Kepuasan Stakeholders Tahun 2025, Customer Satisfaction Index (CSI).

Dalam survei ini juga menyatakan tingkat kemudahan stakeholders dalam memperoleh layanan tercermin dari Hassle Free Index (HFI) sebesar 97,05 persen.

Melalui jejak pendapat ini, Jasa Raharja mengukur sejumlah aspek, antara lain tingkat kepuasan, keterikatan, loyalitas, kecenderungan merekomendasikan perusahaan, serta kemudahan stakeholders dalam memperoleh layanan.

Direktur Utama Jasa Raharja, Muhammad Awaluddin mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil dari upaya perusahaan memberikan layanan terbaik. Perusahaan BUMN ini berupaya menjaga kepercayaan stakeholders.

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“Bagi kami, capaian ini bukan sekadar angka, tetapi merupakan bentuk kepercayaan yang harus terus kami jaga melalui peningkatan kualitas layanan dan pengalaman stakeholders,” ujar Awaluddin, Sabtu (29/8).

Jasa Raharja juga mencatat Customer Engagement Index (CEI) sebesar 92,62 persen. Indikator tersebut menunjukkan tingkat keterikatan stakeholders terhadap Jasa Raharja yang tinggi.

Sementara itu, Brand Loyalty Index mencapai 93,65 persen yang mencerminkan kuatnya loyalitas stakeholders terhadap brand Jasa Raharja. Sedangkan indikator Net Promoter Score (NPS) sebesar 76,99 persen. Angka tersebut berada di atas benchmark rata-rata industri sebesar 69,41 persen.

“Kepercayaan stakeholders merupakan hal yang sangat penting bagi kami. Karena itu, kami akan terus memperkuat engagement dan loyalitas, sekaligus memastikan layanan Jasa Raharja semakin mudah diakses dan memberikan pengalaman yang positif bagi seluruh stakeholders,” imbuhnya.

Sementara itu, dari sisi kemudahan layanan, Hassle Free Index (HFI) Jasa Raharja mencapai 97,05 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar stakeholders tidak mengalami kendala atau kerumitan dalam memperoleh layanan Jasa Raharja.

Dari capaian ini, Jasa Raharja menyatakan tidak akan berpuas diri. Penyempurnaan akan terus dilakukan oleh perusahaan.

“Hasil survei ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus melakukan penyempurnaan. Kami akan menjaga apa yang sudah baik dan memperbaiki aspek-aspek yang masih memiliki ruang peningkatan, sehingga layanan Jasa Raharja dapat semakin mudah, responsif, dan memberikan manfaat bagi stakeholders,” pungkas Awaluddin.