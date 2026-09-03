Sertifikasi Halal Bisa Bertahap, LPPOM: Mulai dari Outlet yang Siap

LPPOM ajak pelaku usaha memaksimalkan waktu untuk sertifikasi halal sebelum pemberlakuan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026. (Istimewa)
JawaPos.com – Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) ajak pelaku usaha memaksimalkan waktu untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal sebelum pemberlakuan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026.
Direktur Utama LPPOM Muti Arintawati menyatakan, percepatan sertifikasi halal tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku usaha, tetapi juga membutuhkan keterlibatan konsumen.
LPPOM secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai regulasi halal dan hak konsumen.
Muti memastikan LPPOM memiliki sumber daya yang tersebar di 34 provinsi sehingga dapat melayani pelaku usaha di berbagai daerah.
Untuk perusahaan, khususnya dalam negeri, pemeriksaan ditargetkan diselesaikan dalam waktu 15 hari, dengan kemungkinan penambahan waktu sesuai ketentuan apabila pemeriksaan belum selesai.
”Kami punya sumber daya yang cukup, tersebar di 34 provinsi. Insya Allah kami siap di mana pun pelaku usaha berada dan siap melakukan pemeriksaan,” kata Muti dilansir dari Antara.
Selain layanan pemeriksaan, LPPOM MUI juga menyiapkan tim untuk memberikan informasi dan pendampingan kepada pelaku usaha yang membutuhkan penjelasan mengenai proses sertifikasi halal.
Percepatan sertifikasi juga didukung semakin luasnya ekosistem lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
Hingga 2026, terdapat 126 LPH dengan dukungan sekitar 2.130 auditor halal, dan 40 lembaga pelatihan yang berperan menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung proses sertifikasi halal.
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