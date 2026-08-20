Siapkan 3 Program Kerja Utama, IBMA Optimistis Perkuat Ekosistem Bullion Nasional

JawaPos.com - Indonesia Bullion Market Association (IBMA), menyiapkan tiga program kerja untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem bullion nasional.

Ketua IBMA Selfie Dewiyanti mengatakan, IBMA telah menyiapkan tiga program kerja yang terbagi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Dalam jangka pendek, IBMA akan fokus pada edukasi dan literasi mengenai industri bullion. Program tersebut akan dilakukan dalam satu hingga dua tahun ke depan melalui berbagai kegiatan edukasi dan event.

Salah satu agenda yang disiapkan adalah Gold Expo. Kegiatan tersebut akan menjadi wadah bagi seluruh pelaku industri emas untuk berkumpul, mulai dari sektor pertambangan hingga industri hilir.

“Jadi dalam jangka waktu setahun dua tahun ini kita akan membuat banyak sekali edukasi, event-event gitu ya. Tadi juga saya sudah sampaikan kita akan membuat event Gold Expo,” ujar Selfie dalam peluncuran IBMA, Jakarta, Kamis (20/8).

Selfie mengatakan, untuk jangka menengah, IBMA akan melakukan peninjauan terhadap berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekosistem bullion di Indonesia.

“Mid termnya kita akan mereview semua kebijakan-kebijakan terutama kebijakan yang mendukung untuk perkembangan bullion ekosistem di Indonesia,” ujarnya.

Lanjutnya, untuk jangka panjang, IBMA menargetkan terbentuknya kemitraan strategis dengan berbagai mitra global untuk memperkuat posisi industri bullion Indonesia di pasar internasional.