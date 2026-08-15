Usai Potongan 8 Persen, 5.000 Ojol Digratiskan 3 Tahun Bayar Biaya Iuran BPJS

JawaPos.com - Sebanyak 5.000 pengemudi ojek online (ojol) mendapat bantuan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 3 tahun. Bantuan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ojol usai kebijakan potongan 8 persen.

Bantuan ini digalang oleh Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI. Kegiatan ditandai dengan riding menempuh perjalanan menuju Bali.

Perjalan ditempuh melalui tiga jalur, yakni Jalur Utara dari Jakarta–Solo–Bali, Jalur Tengah dari Bandung–Solo–Bali, serta Jalur Selatan dari Bandung–Gunung Kidul–Bali. Seluruh rangkaian kemudian bermuara di Evo Island at Melasti, Bali.

Ketua Umum HDCI, Ahmad Sahroni mengatakan, bentuan ini sebagai komitmen mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terhadap ojol.

“Selama saya menjabat sebagai Ketum HDCI, saya pastikan HDCI hadir dan memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas. Karena itu, bersama BPJS Ketenagakerjaan, HDCI menanggung penuh biaya perlindungan sosial untuk 5.000 driver ojol selama tiga tahun," kata Sahroni kepada wartawan, Sabtu (15/8).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyatakan, penerima bantuan adalah ojol dari berbagai daerah.

"Mereka berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jakarta, Jogja, Semarang, Jawa Barat, dsb. Mereka juga bikers, jadi ini bentuk dukungan sesama bikers. Ini juga sebagai bentuk dukungan HDCI kepada kebijakan Presiden Prabowo yang peduli terhadap ojol," imbuhnya.

Bantuan sekaligus sebagai tindak lanjut dari kebijakan potongan aplikator maksimal 8 persen yang diberlakukan pemerintah. Dengan begitu diharapkan kesejahteraan ojol bisa meningkat.