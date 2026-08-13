Logo JawaPos
HomeBisnis
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Jumat, 14 Agustus 2026 | 02.56 WIB

Status Indonesia di MSCI Aman, Tapi 10 Saham Lokal Ini Resmi Didepak

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). (Danantara Indonesia) - Image

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). (Danantara Indonesia)

JawaPos.com - Morgan Stanley Capital International (MSCCI), menetapkan status pasar modal Indonesia tetap berada dalam kategori Emerging Market dalam hasil tinjauan tahunan negara atau annual country review 2026.

Penyedia indeks global tersebut mengumumkan tidak ada perubahan daftar negara dalam MSCI Frontier Emerging Markets Index. Adapun, Indonesia berada dalam kategori Emerging Market.

“Tidak akan ada perubahan pada daftar Emerging Markets yang saat ini tercakup dalam Indeks MSCI Frontier Emerging Markets sebagai hasil dari tinjauan ini,” tulis MSCI dalam laporanya dikutip, Kamis (13/8).

Sebagaimana diketahui. MSCI Frontier Emerging Markets Index dibentuk dengan menggabungkan seluruh indeks negara yang terdapat dalam MSCI Frontier Markets Index dan sejumlah indeks negara yang dipilih dari MSCI Emerging Markets Index.

Adapun, negara-negara yang masuk dalam daftar Emerging Markets dalam MSCI Frontier Emerging Markets Index akan ditinjau setiap tahun.

Di mana, negara yang masuk dalam status Emerging Market yaitu Brasil, Cile, China, Kolombia, Republik Ceko, Mesir, Yunani, Hungaria, India, Indonesia, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Meksiko, Peru, Filipina, Polandia, Qatar, Arab Saudi, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.

Meski tetap berada dalam Emerging Market namun MSCI mengeluarkan 10 saham Indonesia dalam pengumumannya hari ini. Perubahan tersebut berlaku efektif mulai penutupan perdagangan 31 Agustus 2026.

Pada Global Standard Indexes, MSCI mengeluarkan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Sementara PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) turun kasta dari MSCI Global Standard Indexes ke MSCI Global Small Cap Indexes.

Kemudian pada MSCI Global Small Cap Indexes, terdapat sembilan saham Indonesia yang dikeluarkan yakni PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA), PT MD Intertainment Tbk (FILM), dan PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL).

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
MSCI Tetap Bekukan Saham Indonesia - Image
Finance

MSCI Tetap Bekukan Saham Indonesia

Rabu, 8 Juli 2026 | 05.45 WIB

MSCI Pertahankan Status Emerging Market, Pemerintah Gaspol Reformasi Pasar Modal - Image
Finance

MSCI Pertahankan Status Emerging Market, Pemerintah Gaspol Reformasi Pasar Modal

Jumat, 26 Juni 2026 | 02.15 WIB

Respon Penundaan Penilaian MSCI, Rupiah Diprediksi Kembali Tertekan pada 25 Juni - Image
Ekonomi

Respon Penundaan Penilaian MSCI, Rupiah Diprediksi Kembali Tertekan pada 25 Juni

Kamis, 25 Juni 2026 | 14.59 WIB

Terpopuler

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek' - Image
1

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

2

Pegawai Diskominfo Kukar Bakar Kantor Usai Wajah Dijadikan Stiker WA

3

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

4

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

8

Eks Dewas KPK Albertina Ho Tak Lolos Seleksi CHA di KY, TII Bandingkan dengan Politikus Golkar Ini

9

Jessica Mila Sentil Kapten Kapal Soal Polemik Pulau Padar: Harus Terbuka soal Larangan Berlayar!

10

HUT ke-81 RI, Naik Suroboyo Bus dan Wira Wiri Cuma Rp81, Berlaku Sepekan 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore