Status Indonesia di MSCI Aman, Tapi 10 Saham Lokal Ini Resmi Didepak

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). (Danantara Indonesia)
JawaPos.com - Morgan Stanley Capital International (MSCCI), menetapkan status pasar modal Indonesia tetap berada dalam kategori Emerging Market dalam hasil tinjauan tahunan negara atau annual country review 2026.
Penyedia indeks global tersebut mengumumkan tidak ada perubahan daftar negara dalam MSCI Frontier Emerging Markets Index. Adapun, Indonesia berada dalam kategori Emerging Market.
“Tidak akan ada perubahan pada daftar Emerging Markets yang saat ini tercakup dalam Indeks MSCI Frontier Emerging Markets sebagai hasil dari tinjauan ini,” tulis MSCI dalam laporanya dikutip, Kamis (13/8).
Sebagaimana diketahui. MSCI Frontier Emerging Markets Index dibentuk dengan menggabungkan seluruh indeks negara yang terdapat dalam MSCI Frontier Markets Index dan sejumlah indeks negara yang dipilih dari MSCI Emerging Markets Index.
Adapun, negara-negara yang masuk dalam daftar Emerging Markets dalam MSCI Frontier Emerging Markets Index akan ditinjau setiap tahun.
Di mana, negara yang masuk dalam status Emerging Market yaitu Brasil, Cile, China, Kolombia, Republik Ceko, Mesir, Yunani, Hungaria, India, Indonesia, Korea Selatan, Kuwait, Malaysia, Meksiko, Peru, Filipina, Polandia, Qatar, Arab Saudi, Afrika Selatan, Taiwan, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Meski tetap berada dalam Emerging Market namun MSCI mengeluarkan 10 saham Indonesia dalam pengumumannya hari ini. Perubahan tersebut berlaku efektif mulai penutupan perdagangan 31 Agustus 2026.
Pada Global Standard Indexes, MSCI mengeluarkan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Sementara PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) turun kasta dari MSCI Global Standard Indexes ke MSCI Global Small Cap Indexes.
Kemudian pada MSCI Global Small Cap Indexes, terdapat sembilan saham Indonesia yang dikeluarkan yakni PT Bank Jago Tbk (ARTO), PT Bukalapak.com Tbk (BUKA), PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA), PT MD Intertainment Tbk (FILM), dan PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL).
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Jawa Pos
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