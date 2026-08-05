IHSG Diproyeksi Melanjutkan Penguatan Hari Ini, Cek Target Resisten dan Support-nya

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan menguat pada perdagangan Rabu (6/8), setelah ditutup menguat tipis sebesar 1,37 persen ke level 6,319 pada perdagangan Selasa (5/8).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan posisi IHSG sedang berada pada bagian awal dari wave v dari wave (c) dari wave [iv], hal tersebut berarti IHSG berpeluang melanjutkan penguatan dengan target 6,334-6,403. Cermati akan adanya potensi pembalikan arah dalam jangka pendek ke rentang 6,280-6,306.

Adapun level support IHSG berada di 6,201, 6,029. Sementara itu, level resistance berada di 6,377 dan 6,454.

MNC Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham yang dinilai menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Hartadinata Abadi Tbk (EMAS), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), dan Reksa Dana ETF Premier IDX High Dividend 20 (XIHD).

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi Buy on Weakness untuk saham ANTM. Pada perdagangan terakhir, saham ANTM menguat 0,70 persen ke level 2.890 dan disertai munculnya volume pembelian, meskipun pergerakannya masih berada di bawah MA20. MNC Sekuritas memperkirakan posisi ANTM saat ini sedang berada pada bagian dari wave [d] dari wave B pada pola triangle.

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 2.750-2.830, dengan target harga 2.990 hingga 3.140 dan stop loss di bawah 2.710.

Sementara itu, saham EMAS juga direkomendasikan Buy on Weakness. Saham EMAS menguat 1,86 persen ke level 6.850 dan masih didominasi volume pembelian. Penguatan EMAS juga berhasil menembus MA60. MNC Sekuritas memperkirakan posisi EMAS saat ini sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (3).

Investor dapat melakukan Buy on Weakness pada kisaran 6.775-6.825, dengan target harga 7.000 hingga 7.100 dan stop loss di bawah 6.650.