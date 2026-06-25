Pendapatan Pertamina Tembus Rp 1.167,99 Triliun sepanjang 2025, Laba Bersih Rp 55,2 Triliun

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) membukukan kinerja positif sepanjang tahun buku 2025 dengan meraih pendapatan sebesar USD 70,89 miliar (Rp 1.167,99 triliun), dengan EBITDA sebesar 11,43 miliar dolar AS (Rp 188,33 triliun). Berdasarkan Laporan Tahunan Tahun Buku 2025, perseroan juga mencatat laba bersih sebesar USD 3,35 miliar atau setara Rp 55,20 triliun.

"Secara keseluruhan, capaian tahun buku 2025 menunjukkan bahwa Pertamina tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mendorong transisi menuju energi yang lebih rendah karbon, meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional, serta menjaga fundamental keuangan yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, dikutip Kamis (25/6).

Pertamina juga memberikan kontribusi kepada negara sebesar Rp 360,76 triliun melalui pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

Selain itu, perseroan merealisasikan investasi di dalam negeri sekitar USD 5,9 miliar (Rp 97,20 triliun), serta mencatat Penyerapan Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) sebesar Rp 531,5 triliun.

Di sektor hulu, sepanjang 2025, produksi migas tetap terjaga di atas 1 juta barel setara minyak per hari (BOEPD), sementara sektor pengolahan mencatat Yield Valuable Product sebesar 83,7 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sepanjang 2025, kilang Pertamina juga mengolah volume intake mencapai 333 juta barel.

Di sektor hilir, kilang Pertamina memasok sekitar 70 persen kebutuhan BBM nasional untuk mendukung aktivitas masyarakat dan perekonomian Indonesia.

Sementara itu, bisnis gas menunjukkan kinerja positif dengan volume transmisi gas mencapai 587 BSCF atau tumbuh 4 persen dibandingkan tahun sebelumnya, serta volume niaga gas terjaga di 305 juta MMBTU.

Di bidang logistik maritim, volume kargo domestik dan internasional yang diangkut mencapai 172 juta KL.