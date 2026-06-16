GMFI Incar Laba Bersih USD 34,47 Juta Tahun 2026

JawaPos.com - PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menargetkan laba bersih yang tumbuh menjadi senilai USD 34,47 juta pada 2026, dengan pendapatan ditargetkan tumbuh menjadi USD 542,79 juta.

"Tahun 2026, kami menargetkan pendapatan mencapai USD 542,79 juta. EBITDA sebesar USD 81,82 juta, dan laba bersih sebesar USD 34,47 juta," ujar Direktur Keuangan GMF Tri Hartono dalam Public Expose Live 2026 dikutip Selasa (16/6).

Untuk tahun 2026, perseroan optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan melalui penguatan kapabilitas dan kapasitas layanan perawatan, perluasan pasar internasional dan peningkatan kontribusi pelanggan di luar grup dan afiliasi.

Kemudian, juga pengembangan bisnis non-commercial aircraft, diversifikasi bisnis aerostructure, serta peningkatan efisiensi dan ketahanan keuangan perusahaan.

“Dengan prospek industri yang positif, berbagai proyek ekspansi strategis, serta disiplin pengelolaan risiko dan likuiditas, GMFI berkomitmen untuk terus menciptakan pertumbuhan yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Tri.

Terkait ekspansi domestik, perseroan memperkuat kerja sama dengan Pelita Air Service di Bandara Pondok Cabe, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada Juni 2026, yang mana akan difokuskan untuk perawatan pesawat turbo-propeller ATR dan rotary wing (helikopter Bell-412).

Perseroan juga akan melanjutkan tahapan proyek pengembangan Airspace Park berkolaborasi dengan Kementerian Bappenas dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).

Selain itu, juga menangkap peluang dari pemerintah yang berencana melakukan modernisasi alutsista, termasuk memanfaatkan skema offset dari pembelian pesawat militer baru untuk meningkatkan kapabilitas perawatan armada pertahanan domestik.