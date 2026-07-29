Kembangkan Produk Berstandar Global, ESA Tembus Pasar Benang Bedah Eropa dan Amerika

JawaPos.com – Di tengah pelemahan pasar alat kesehatan lokal, PT ESA Medika Mandiri Tbk berhasil membuktikan kualitas produk dalam negeri dengan menembus pasar ekspor. Perusahaan joint venture antara PT ESA Medika Mandiri Tbk dan WEGO asal Tiongkok ini menargetkan ekspor benang bedah ke Amerika dan Eropa pada 2027.

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan delegasi Kementerian Luar Negeri ke pabrik benang bedah PT ESA WEGO Indonesia di Jakarta. Kunjungan ini didampingi oleh Ketua Umum HIPELKI, dr. Randy H. Teguh, M.M.

Direktur Utama PT ESA Medika Mandiri Tbk, Florian Chris Widjaja, mengatakan investasi awal untuk fasilitas produksi benang bedah mencapai Rp20 miliar. Pabrik ini dibangun dengan standar internasional untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global.

"Pabrik ini adalah wujud komitmen PT ESA terus berinovasi, meningkatkan kualitas, dan menghasilkan produk alat kesehatan Indonesia yang mampu bersaing di pasar global," ujar Chris.

Ketua Umum HIPELKI dr. Randy H. Teguh menyayangkan melemahnya dukungan terhadap industri alkes dalam negeri pasca pandemi Covid19. Ia menyebut dana pembelian alkes di daerah turun drastis dalam 2 tahun terakhir.

Chris menambahkan, PT ESA Medika Mandiri Tbk yang resmi melantai di bursa saham pada 8 Juli 2026, telah berpengalaman lebih dari 30 tahun mendistribusikan produk dari Amerika dan Eropa. Pengalaman ini mempermudah adopsi standar WEGO.

"Saat ini produksi kami fokus untuk pasar Indonesia. Namun rencana untuk ekspor ke Amerika dan Eropa sudah kami siapkan dan ditargetkan mulai 2027," jelas Chris.