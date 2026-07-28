Percepat Transformasi AI, Targetkan Efisiensi Operasional Naik 45 Persen

Fox Logger.
JawaPos.com - PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IDX: IOTF) melalui lini bisnis Fox Logger mencatatkan pertumbuhan kinerja pada Semester I 2026 di tengah tekanan ekonomi global. Perseroan membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 12 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sementara laba kotor meningkat 20 persen secara tahunan (year-on-year).
Kinerja tersebut diraih di tengah perlambatan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor, tekanan terhadap daya beli masyarakat, serta pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya operasional banyak pelaku usaha. Perseroan menilai capaian itu mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kualitas pendapatan sekaligus meningkatkan efisiensi operasional.
CEO PT Sumber Sinergi Makmur Tbk Alamsyah mengatakan, pertumbuhan tersebut menjadi bukti ketahanan model bisnis perusahaan di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan. Menurutnya, hasil tersebut juga menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk melanjutkan ekspansi berbasis teknologi.
“Perseroan optimistis dapat terus meningkatkan efisiensi, memperkuat daya saing, dan menangkap peluang pertumbuhan ketika kondisi ekonomi nasional kembali bergerak lebih kondusif,” ujarnya.
Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, peningkatan laba kotor sebesar 20 persen menunjukkan kualitas pertumbuhan bisnis yang terus membaik. Perseroan menyebut efisiensi operasional menjadi salah satu faktor yang menopang peningkatan kinerja pada semester pertama tahun ini.
Selain memperkuat fundamental bisnis, Fox Logger juga mempercepat transformasi digital melalui penerapan Artificial Intelligence (AI). Implementasi teknologi tersebut ditargetkan berlangsung secara bertahap hingga pertengahan 2028.
Dalam strategi tersebut, perusahaan menargetkan sekitar 90 persen komposisi tenaga kerja berada pada level supervisor dan manajer. Berbagai aktivitas administratif maupun operasional yang bersifat repetitif akan diotomatisasi menggunakan sistem AI sehingga sumber daya manusia dapat lebih fokus pada pekerjaan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.
“Perseroan menargetkan implementasi AI secara bertahap hingga pertengahan 2028, dengan sasaran sekitar 90 persen komposisi tenaga kerja berada pada level Supervisor dan Manager, didukung sistem AI yang mengotomatisasi berbagai aktivitas administratif dan operasional yang bersifat repetitif,” tegasnya.
Perseroan memperkirakan transformasi tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional dan proses bisnis hingga 45 persen. Selain itu, pemanfaatan AI juga diharapkan mempercepat proses pengambilan keputusan melalui penggunaan data secara real time.
Tidak hanya dari sisi internal, implementasi AI juga ditujukan untuk meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat posisi Fox Logger sebagai perusahaan teknologi yang menghadirkan solusi berbasis Internet of Things (IoT) di sektor transportasi darat.
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