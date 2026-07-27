Gemini Hampir Tembus 1 Miliar Pengguna Bulanan, Kian Dekati Dominasi ChatGPT

JawaPos.com - Google mengungkapkan bahwa asisten kecerdasan buatan (AI) Gemini kini telah memiliki lebih dari 950 juta pengguna aktif bulanan. Angka tersebut membuat Gemini semakin dekat bergabung dengan jajaran produk Google yang telah memiliki lebih dari satu miliar pengguna, seperti Search, Gmail, Drive, Android, YouTube, dan Chrome.

Pencapaian itu diumumkan Google dalam laporan kinerja kuartal kedua (Q2) 2026. Perusahaan menyebut jumlah pengguna Gemini telah meningkat tiga kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sebelumnya, pada Februari 2026, Google mengungkapkan aplikasi Gemini telah melampaui 750 juta pengguna aktif bulanan. Dengan pertumbuhan tersebut, Gemini kini semakin mendekati ChatGPT milik OpenAI yang pada Juni 2026 telah mencapai satu miliar pengguna aktif bulanan.

CEO Alphabet, Sundar Pichai, mengatakan pertumbuhan Gemini didorong oleh kehadiran berbagai fitur AI terbaru yang semakin canggih dan relevan bagi pengguna.

"Pengguna menyukai fitur-fitur baru yang lebih canggih seperti Daily Brief dan agen personalisasi kami, Gemini Spark, yang kini tersedia di AS dan internasional. Kami telah meluncurkan fitur-fitur baru yang bermanfaat seperti ini dengan kecepatan yang luar biasa," ujar Pichai seperti dikutip dari TechCrunch.

Tak hanya berkembang di ekosistem Android, Gemini juga menunjukkan pertumbuhan signifikan di perangkat iPhone. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan pengguna adalah hadirnya fitur-fitur baru, termasuk model pembuat gambar Nano Banana.

Berdasarkan data Appfigures, aplikasi Gemini telah diunduh lebih dari 137 juta kali di iOS dalam 12 bulan terakhir.

Sementara itu, laporan terbaru State of AI dari perusahaan analitik Sensor Tower menunjukkan persaingan di pasar asisten AI semakin ketat. Untuk pertama kalinya, pangsa pasar ChatGPT turun di bawah 50 persen pada paruh pertama 2026.