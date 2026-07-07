6 Kereta Api Ekonomi Semarang-Surabaya yang Nyaman, Tiket Mulai Rp 49 Ribu, Perjalanan Cuma Sekitar 4 Jam

Aktivitas penumpang menaiki KA Airlangga dari Stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur (8/12/2024).
JawaPos.com - Bagi kamu yang mencari transportasi nyaman dan terjangkau dari Semarang ke Surabaya, kereta api ekonomi masih menjadi pilihan favorit. Selain harga tiket yang ramah di kantong, waktu tempuhnya juga relatif singkat, yakni sekitar empat jam sehingga cocok untuk perjalanan bisnis, wisata, hingga pulang kampung.
Rute Semarang-Surabaya dilayani sejumlah kereta api ekonomi dengan jadwal keberangkatan mulai dini hari hingga malam. Penumpang pun bisa memilih waktu perjalanan sesuai kebutuhan, baik berangkat pagi agar tiba sebelum siang maupun memilih perjalanan sore dan malam.
Berikut enam kereta api ekonomi Semarang-Surabaya yang bisa menjadi pilihan.
1. KA Airlangga, Tiket Mulai Rp49 Ribu
KA Airlangga menjadi pilihan paling ekonomis di rute ini. Kereta berangkat dari Stasiun Semarang Poncol menuju Stasiun Surabaya Pasar Turi.
- Harga tiket: mulai Rp 49 ribu
- Keberangkatan: 17.38 WIB
- Tiba di Surabaya: 21.53 WIB
Dengan tarif yang sangat terjangkau, KA Airlangga cocok bagi penumpang yang ingin menghemat biaya perjalanan.
2. KA Ambarawa Ekspres, Cocok untuk Perjalanan Siang
KA Ambarawa Ekspres melayani keberangkatan dari dua stasiun di Semarang, yakni Semarang Poncol dan Semarang Tawang, menuju Surabaya Pasar
Turi.
- Harga tiket: mulai Rp 100 ribu
- Keberangkatan: mulai 08.30 WIB
- Tiba di Surabaya: 12.55 WIB
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Diunggulkan Kalahkan Cristiano Ronaldo Cs
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Susunan Pemain Meksiko vs Inggris: Altitude Jadi Senjata El Tri, Saka dan Gordon Bantu Harry Kane