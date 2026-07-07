6 Kereta Api Ekonomi Semarang-Surabaya yang Nyaman, Tiket Mulai Rp 49 Ribu, Perjalanan Cuma Sekitar 4 Jam

JawaPos.com - Bagi kamu yang mencari transportasi nyaman dan terjangkau dari Semarang ke Surabaya, kereta api ekonomi masih menjadi pilihan favorit. Selain harga tiket yang ramah di kantong, waktu tempuhnya juga relatif singkat, yakni sekitar empat jam sehingga cocok untuk perjalanan bisnis, wisata, hingga pulang kampung.

Rute Semarang-Surabaya dilayani sejumlah kereta api ekonomi dengan jadwal keberangkatan mulai dini hari hingga malam. Penumpang pun bisa memilih waktu perjalanan sesuai kebutuhan, baik berangkat pagi agar tiba sebelum siang maupun memilih perjalanan sore dan malam.

Berikut enam kereta api ekonomi Semarang-Surabaya yang bisa menjadi pilihan.

1. KA Airlangga, Tiket Mulai Rp49 Ribu

KA Airlangga menjadi pilihan paling ekonomis di rute ini. Kereta berangkat dari Stasiun Semarang Poncol menuju Stasiun Surabaya Pasar Turi.

- Harga tiket: mulai Rp 49 ribu

- Keberangkatan: 17.38 WIB

- Tiba di Surabaya: 21.53 WIB

Dengan tarif yang sangat terjangkau, KA Airlangga cocok bagi penumpang yang ingin menghemat biaya perjalanan.

2. KA Ambarawa Ekspres, Cocok untuk Perjalanan Siang

KA Ambarawa Ekspres melayani keberangkatan dari dua stasiun di Semarang, yakni Semarang Poncol dan Semarang Tawang, menuju Surabaya Pasar

Turi.