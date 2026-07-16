BP BUMN Tunjuk Purnawirawan TNI Teguh Arief Indratmoko Jadi Dirut Baru Peruri

Letjen TNI (Purn) Teguh Arief Indratmoko (tengah) menyampaikan keterangan pers. (Sabik Aji Taufan/JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menunjuk purnawirawan TNI, Teguh Arief Indratmoko, sebagai Direktur Utama Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).
Posisi Teguh yang menggantikan Dwina Septiani Wijaya dituangkan dalam SK BP BUMN Nomor: 345 Tahun 2026 dan SK Nomor: 346 Tahun 2026, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas PERURI.
Selain Teguh, BP BUMN juga mengangkat Geerhan Lantara sebagai Ketua Ketua Dewan Pengawas PERURI, menggantikan Marlinson Hakim. Geerhan merupakan Purnawirawan TNI-AD, yang pangkat terakhirnya adalah Letnan Jenderal TNI.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, mengatakan penunjukan direksi dilakukan sesuai dengan karakteristik bisnis yang dimiliki oleh BUMN tersebut.
“Jadi semua penempatan direksi itu tergantung kebutuhan kita. Kita butuh apa, Peruri ini kan sebetulnya perusahaan untuk yang dijaga keamanan, security, dan lain sebagainya,” ujar Dony kepada wartawan di Istana negara, dikutip Kamis (16/7).
Dony mengatakan, penunjukan direksi BUMN sebagai alat kontrol pemerintah agar bisnis sejalan dengan strategi dan marwahnya.
“Kita butuh ya, jadi ini kan bukan perusahaan sebetulnya Peruri ini lebih kepada alat pemerintah untuk mengontrol tadi kan, karena ini bukan bukan perusahaan komersial kan, sebetulnya,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, JawaPos.com telah berupaya mengonfirmasi pergantian jajaran direksi tersebut kepada pihak Peruri. Namun, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
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