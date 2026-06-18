GoTo Kantongi Restu Buyback Saham Rp 3,5 Triliun, Pemegang Saham Pertahankan Susunan Komisaris dan Direksi

JawaPos.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) memperoleh persetujuan pemegang saham untuk melaksanakan program pembelian kembali saham (buyback) senilai hingga Rp3,5 triliun untuk periode 2026-2027.

Persetujuan tersebut menjadi salah satu keputusan penting dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada Kamis (18/6).

Buyback tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan modal Perseroan yang ditujukan untuk mengoptimalkan nilai bagi pemegang saham sekaligus mendukung fleksibilitas keuangan perusahaan ke depan.

Selain menyetujui program buyback, para pemegang saham juga memberikan lampu hijau terhadap seluruh agenda yang diajukan Perseroan, termasuk pengangkatan kembali Agus D.W. Martowardojo sebagai Komisaris Utama, Marjorie Tiu Lau sebagai Komisaris Independen, serta Santoso Kartono sebagai Komisaris.

Direktur Utama Grup GoTo Hans Patuwo menyampaikan apresiasi atas dukungan para pemegang saham terhadap strategi dan arah perusahaan.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham serta persetujuan atas seluruh agenda yang diajukan pada RUPS hari ini. Seiring dengan berjalannya tahun 2026, kami tetap fokus untuk menciptakan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi seluruh pemegang saham dan jutaan masyarakat Indonesia yang bergantung pada GoTo setiap harinya, termasuk mitra pengemudi, konsumen, dan mitra pedagang kami,” ujar Hans.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2025, Laporan Keuangan Konsolidasian yang telah diaudit, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, serta penunjukan Kantor Akuntan Publik.

Tidak adanya perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi mencerminkan kepercayaan pemegang saham terhadap kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola perusahaan.