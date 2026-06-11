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Djati Waluyo
Kamis, 11 Juni 2026 | 18.06 WIB

OJK Sebut Tren Positif Kinerja Emiten di Kuartal I 2026 Dukung Pergerakan IHSG Makin Menarik

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Fridirica Widyasari Dewi, mengatakan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini sudah konvergen atau terintegrasi dengan pasar keuangan dunia.

Sosok yang akrab disapa Kiki menjelaskan bahwa situasi tersebut terjadi seiring dengan indeks acuan global yang diterbitkan Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan Financial Times Stock Exchange (FTSE).

“Dilihat dari sisi valuasi, Indeks Harga Saham Gabungan saat ini berada pada level yang relatif menarik didukung oleh valuasi yang lebih rendah dibandingkan dengan periode historis,” ujar Kiki dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/6).

Kiki mengatakan, kinerja emiten pada kuartal I 2026 juga menunjukan tren positif yang tercermin dari perbaikan pendapatan dan profitabilitas sehingga memberikan dukungan fundamental terhadap IHSG.

Ia melanjutkan, struktur pasar modal di Indonesia juga menujukan resiliensi karena ditopang oleh investor domestik khususnya retail yang terus meningkat.

“Jumlah investor pasar modal terus meningkat dari 12,17 juta di tahun 2023 menjadi 26,49 juta pada April 2026,” ujarnya.

Lanjutnya, bursa saham Indonesia saat ini didominasi oleh investor individu sebesar 26,43 juta investor sampai dengan April 2026. Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan dengan korporasi ataupun reksadana.

Meski begitu, ruang pendalaman pasar masih sangat terbuka karena investor aktif harian baru mencapai 248 ribu investor sampai April 2026 dengan porsi terhadap total investor sekitar 1,69 persen.

Editor: Mohamad Nur Asikin
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