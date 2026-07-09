Daftar 10 Desain Produk Terbaik di Good Design Indonesia 2026 dari Kemendag, Adakah Karyamu?

Ketua Dewan Juri GDI 2026, Prananda L. Malasan (jaket biru gelap) dalam tahap penjurian akhir GDI 2026 pada Kamis, (2/7) di Jakarta. (dok. Kemendag)
JawaPos.com - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan 45 produk sebagai penerima penghargaan Good Design Indonesia (GDI) 2026 dalam perhelatan Indonesia Design Development Center (IDDC).
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi, mengatakan dari 45 produk yang meraih penghargaan, sebanyak 10 produk memperoleh predikat Best Design dan akan mewakili Indonesia pada dua ajang desain internasional, yakni Good Design Award (G-Mark) di Jepang dan Golden Pin Design Award di Taiwan.
Ia mengatakan, GDI merupakan instrumen pembinaan Kemendag untuk meningkatkan daya saing produk nasional melalui penguatan desain. Menurutnya, desain menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan produk di pasar global.
“Melalui GDI, Kemendag mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi menghasilkan produk yang unggul dari sisi fungsi dan kualitas, sekaligus bernilai tambah melalui desain yang mampu menjawab kebutuhan pasar internasional," ujar Puntodewi dalam keterangan yang diterima, Kamis (9/7).
Ia berharap semakin banyak produk Indonesia yang memperoleh pengakuan di tingkat internasional sehingga mampu memperluas akses ke pasar ekspor.
Direktur Pengembangan Ekspor Jasa dan Produk Kreatif Kemendag, Ari Satria, mengatakan penyelenggaraan GDI tahun ini memiliki nilai strategis yang semakin besar karena terintegrasi dengan jejaring penghargaan desain internasional di Taiwan melalui Golden Pin Design Award.
Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi pelengkap partisipasi Indonesia di ajang G-Mark Jepang yang telah berlangsung sebelumnya.
"Tahun ini menandai satu dekade penyelenggaraan GDI sekaligus mengawali kerja sama strategis Kemendag dengan Taiwan Design Research Institute (TDRI). Para pemenang GDI akan dikirim ke G-Mark di Jepang dan diikutsertakan dalam Golden Pin Design Award di Taiwan. Kami optimistis kualitas peserta tahun ini jauh lebih baik dan semakin banyak produk Indonesia yang berhasil meraih penghargaan di kedua ajang tersebut," kata Ari.
Adapun 10 produk yang meraih predikat Best Design GDI 2026 terdiri atas:
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