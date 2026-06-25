Tingkatkan Daya Saing, Indofarma Lanjutkan Transformasi untuk Memperkuat Fundamental Perseroan

JawaPos.com - PT Indofarma Tbk terus melakukan transformasi melalui program efisiensi, pengedalian biaya dan optimalisasi operasional guna memperkuat fundamental usaha guna memperbaiki kinerja perusahaan.
Direktur Utama Indofarma, Sahat Sihombing menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi periode konsolidasi sekaligus penguatan fondasi bagi perseroan lewat sejumlah transformasi bisnis dengan terus memperkuat daya saing melalui pengembangan portfolio produk,optimalisasi fasilitas produksi.
"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi industri, perseroan tetap fokus menjalankan transformasi secara disiplin dan terukur. Berbagai langkah efisiensi dan optimalisasi yang kami lakukan telah menghasilkan perbaikan kinerja yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya," ujar Sahat Sihombing, Direktur Utama PT Indofarma (Persero) Tbk.
Memasuki tahun 2026, Perseroan akan melanjutkan agenda perbaikan kinerja melalui implementasi strategi Lean Manufacturing, re-balancing product portfolio, serta optimalisasi fasilitas produksi khususnya pada lini produk steril dan obat bahan alam. Dengan berbagai inisiatif tersebut, Perseroan optimistis dapat meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.
Sepanjang tahun buku 2025, perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp151,5 miliar. Meskipun masih mencatatkan rugi, Perseroan berhasil menurunkan rugi periode berjalan secara signifikan sebesar 76,7% menjadi Rp77,9 miliar dibandingkan Rp334,5 miliar pada tahun 2024.
Perbaikan tersebut salah satunya didorong oleh keberhasilan Perseroan dalam menurunkan beban umum dan administrasi sebesar 55,2%, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengoptimalkan pendapatan lain-lain. Dari sisi struktur keuangan, kondisi Perseroan juga menunjukkan perbaikan yang tercermin dari membaiknya defisiensi modal dari Rp1,144 triliun menjadi Rp707 miliar, seiring dengan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 58%.
Indofarma memiliki Nomor Izin Edar (NIE) obat untuk berbagai kelas terapi, sebagai modal penting dalam mendukung pengembangan portofolio di masa mendatang serta terus berkontribusi dalam ketahanan Kesehatan Nasional.
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