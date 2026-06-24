IHSG Diprediksi Lanjutkan Pelemahan pada 24 Juni

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (24/6), setelah ditutup melemah sebesar 0,25 persen ke level 6,101 pada perdagangan Selasa (23/6).

Dalam analisisnya, MNC Sekuritas memperkirakan IHSG masih berada pada bagian dari wave (b) dari wave [iv]. IHSG diperkirakan rawan melanjutkan koreksinya untuk menguji rentang area 5,723-5,972, selanjutnya masih terdapat peluang IHSG menguat ke rentang 6,548-6,782 dengan support di level 5,784, 5,594 dan resistance di level 6,286, 6,459.

MNC Sekuritas merekomendasikan strategi, Buy on Weakness untuk beberapa saham pilihan. Adapun rekomendasi saham PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk (ADMR), PT Archi Indonesia Tbk (ARCI), PT Bukitasam Tbk (PTBA), dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG).

MNC sekuritas memperkirakan ADMR terkoreksi pada level 0,33 persen ke level 1,525 didominasi oleh tekanan jual, namun pergerakannya masih mampu berada di atas MA20. Saat ini posisi ADMR diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave B.

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 5,430-1,480 dengan target harga 1,670 dan 1,175, serta stoploss di bawah 1,340.

Kemudian untuk ARCI, diperkirakan akan menguat 2,88 persen ke level 1,070 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan ARCI masih tertahan oleh MA20. MNC Sekuritas memperkirakan, posisi ARCI saat ini sedang berada pada bagian dari wave B dari wave (4) dari wave [C].

Investor disarankan melakukan Buy on Weakness di rentang 970-1,055 dengan target harga 1,195 hingga 1,265, serta stoploss di bawah 915.

MNC Sekuritas memperkirakan PTBA akan terkoreksi sebesar 3,59 persen ke level 2,489, didominasi oleh volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi PTBA sedang berada pada bagian dari wave 5 dari wave (C) dari wave [B].