Patuhi Arahan Presiden Prabowo, Gojek dan Grab Terapkan Komisi Ojol 8 Persen

JawaPos.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan PT Grab Teknologi Indonesia, mengumumkan akan menerapkan potongan tarif sebesar 8 persen untuk angkutan ojek online pada tanggal 1 Juli 2026.

Wakil Direktur Utama GoTo, Catherine Hindra Sutjahyo, mengatakan penerapan potongan tarif dilakukan untuk mendukung kesejahterahaan para mitra pengemudi ojek online (ojol).

“GoTo akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua. Yang kalau di Gojek kita manggilnya GoRide, jadi ini akan efektif 1 Juli tahun ini, minggu depan,” ujar Catherine di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (23/6).

Catherine mengatakan, potongan komisi tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan untuk mensejahterakan pengemudi ojol pada hari buruh 2026.

Sementara itu, CEO Grab, Neneng Goenadi, mengatakan perusahaan juga akan menerapkan potongan sebesar 8 persen untuk jasa ojol pada tanggal yang sama.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Grab Indonesia akan mulai mengimplementasikan komisi 8 persen untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda dua, kalau di Grab namanya GrabBike, dan implementasi ini akan efektif dimulai tanggal 1 Juli 2026," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan telah memangkas potongan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi 8 persen, dari sebelumnya ditetapkan sebesar 20 persen.

Hal itu menjadi komitmen Prabowo untuk bisa menerapkan potongan komisi aplikator ojol di bawah 10 persen. Menurutnya, para pengemudi merupakan pekerja yang setiap hari mempertaruhkan keselamatan di jalan sehingga harus mendapatkan perlindungan dan pembagian pendapatan yang lebih adil.