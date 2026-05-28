Ryandi Zahdomo
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.08 WIB

Momen Warga Kaloran Gotong Royong Ngecor Jalan Alternatif Temanggung Usai Jalur Utama Tertutup Kopdes

Tentara dan warga gotong royong mengecor jalan baru di depan KDMP Kaloran, Selasa (26/5). (Devi Khofifatur Rizqi/Jawa Pos Radar Magelang)

JawaPos.com - Akses jalan utama warga Desa Kaloran, Kecamatan Kaloran, Temanggung, tertutup bangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Merespons keluhan warga yang sempat viral di media sosial, Kodim 0706/Temanggung membangun jalan alternatif baru tepat di depan gedung koperasi tersebut.

Aksi gotong royong pengecoran jalan alternatif ini dilakukan pada Selasa (26/5) siang, melibatkan warga setempat bersama personel TNI.

Pembangunan jalur pengganti ini menjadi angin segar bagi mobilitas warga yang sempat terganggu. Spesifikasi jalan baru ini justru dibuat jauh lebih lebar dibandingkan dengan akses jalan yang lama.

Dikutip dari Radar Magelang (JawaPos Group), Danramil 09/Kaloran Kapten Inf Heri Wibowo menjelaskan bahwa langkah ini diambil demi memastikan roda ekonomi dan aktivitas harian warga Desa Kaloran tidak terhambat.

"Jalan baru ini untuk memastikan mobilitas masyarakat kembali lancar. Karena sebelumnya pembangunan KDMP memotong akses jalan lama, maka dibuatkan jalur pengganti di sisi depan bangunan," ujar Heri dikutip Kamis (28/5).

Jalur alternatif ini dibangun dengan lebar 5 meter, meningkat signifikan dari jalan lama yang hanya berukuran 3 meter. Sementara untuk panjangnya mencapai 80 meter dengan ketebalan cor 10 sentimeter.

"Pengerjaan ditargetkan selesai dalam satu hari. Tapi untuk penggunaan jalan, menunggu cornya kering," terangnya.

Heri menegaskan, fasilitas infrastruktur ini sepenuhnya diserahkan untuk mengakomodasi kebutuhan transportasi harian masyarakat setempat.

"Jalan ini khusus difungsikan untuk warga. Harapannya setelah selesai dicor, akses masyarakat lebih aman dan nyaman," imbuh Heri.

