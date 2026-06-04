Kondisi Gejolak Global, PUDP Catat Laba Bersih Rp 1,61 Miliar Sepanjang 2025

JawaPos.com - PT Pudjiadi Prestige, Tbk (kode saham PUDP) salah satu pengembang properti menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Kamis (4/6).

Direktur PT Pudjiadi Prestige Tbk Toto Sasetyo Dwi Budi Listyanto memaparkan dalam RUPST ini, perseroan berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp 1,61 milliar sepanjang 2025. Dengan jumlah saham beredar sebanyak 659,12 juta lembar, total dividen yang dibagikan mencapai Rp 659,12 juta.

"Perusahaan juga melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp 1 (satu Rupiah) per lembar saham kepada seluruh pemegang saham perseroan yang tercatat sebanyak 659.12 juta, dengan menggunakan Laba Bersih Tahun Buku 2025, dan akan dibayarkan selambat-lambatnya pada 1 Juli 2026," ungkap Toto Sasetyo Dwi Budi Listyanto saat konferensi pers, Kamis (4/6).

Kondisi Gejolak Global Toto mengungkapkan, di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung, industri real estate mengalami dampak yang cukup signifikan. Mulai dari naiknya harga bahan baku bangunan, harga tanah di kota besar, menurunnya daya beli masyarakat, hingga perizinan yang sulit.

"Daya beli masyarakat yang turun di beberapa segment real estate, karena kebutuhan pokok lebih di prioritaskan dari pada kebutuhan yang lain," ujar Toto.

Dalam meningkatkan kinerja perusahaan di tahun selanjutnya, perusahaan kini mencari proyek-proyek di segmen yang masih ada permintaan pasarnya, terutama di lokasi-lokasi yang strategis.

Baca Juga:Perkuat Integrasi Layanan Asuransi dan Pengembangan Digital Perluas Perlindungan bagi Masyarakat

"Terbaru dengan membangun luxury residence di daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan dengan nama Solea," ungkap Toto.

Di samping itu, perusahaan juga melakukan renovasi properti dengan fasilitas yang sesuai dengan ekspektasi segmentasi pelanggan yang memiliki keunikan tersendiri. Kemudian, melakukan efisiensi pada biaya-biaya tanpa mengurangi kualitas dan pelayanan kepada pelanggan serta inovasi secara terus menurus di area Digital Marketing dengan optimisasi profile social media video dan dengan influencer.