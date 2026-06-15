Dony Oskaria Sebut Danantara Berencana Buka Perusahaan Penyewaan Pesawat Terbang

JawaPos.com - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengungkapkan rencana Danantara untuk membuka perusahaan leasing pesawat atau penyewaan pesawat terbang.

“Kami sedang mengkaji juga kemungkinan Danantara untuk membuka perusahaan leasing sendiri,” ujar Dony ketika dijumpai setelah menghadiri Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dikutip Senin (15/6).

Pernyataan tersebut terkait rencana pembelian sebanyak 50 unit pesawat dari Boeing untuk PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Dony menyampaikan bahwa pembelian 50 unit pesawat Boeing membutuhkan banyak pertimbangan.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut meliputi kapan Indonesia akan mendatangkan pesawat Boeing, bagaimana model bisnisnya, termasuk mempertimbangkan leasing atau penyewaan pesawat terbangnya.

“Tentu banyak pertimbangan, ya. Tetapi tentu komitmennya harus kami jalankan,” ujar dia.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, kata Dony, Danantara akan mengambil langkah yang paling menguntungkan. Akan tetapi, hingga saat ini, ia menyampaikan masih berada di tahap kajian.

“Jadi ,kami pertimbangkan mana yang paling menguntungkan, gitu,” kata Dony.

Pada awal Februari 2026, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) telah menandatangani dokumen kesepakatan dagang bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance yang memuat ketentuan perdagangan timbal balik AS.