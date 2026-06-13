Terbitkan Obligasi Perdana USD 1,5 Miliar, Danantara Banjir Peminat

JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melalui PT Danantara Investment Management (DIM) mendapat kepercayaan pasar yang kuat dari pasar keuangan internasional setelah menerbitkan obligasi internasional perdana.

Penerbitan obligasi internasional senilai USD 1,5 miliar mendapat kepercayaan pasar keuangan yang tercermin dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar 4,6 miliar dolar AS, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan.

“Danantara Indonesia, melalui Danantara Investment Management (DIM), tetap memperoleh kepercayaan yang kuat dari pasar keuangan internasional. Hal ini tercermin dari suksesnya penerbitan obligasi internasional perdana Danantara Indonesia senilai USD1,5 miliar,” tulis manajemen Danantara, dikutip Sabtu (13/6).

Manajemen Danantara menjelaskan, minat tersebut didorong oleh investor institusi berkualitas dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, dan prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjadi tujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi.

“Kepercayaan yang diberikan pasar internasional ini juga diharapkan dapat memperkuat keyakinan investor domestik dan masyarakat luas terhadap kekuatan kerangka institusional Danantara Indonesia,” tulisnya.

Sebagai informasi, Dana yang dihimpun berasal dari penerbitan dua seri obligasi, masing-masing senilai US$750 juta untuk tenor lima tahun dan US$750 juta untuk tenor 10 tahun.