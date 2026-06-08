Rekor Ekspor Seafood Jepang Melonjak 17 Persen, Tembus Rp 46,96 Triliun

Pekerja di Jepang sedang membawa makanan laut dari pasar ke restoran. (Kyodo)
JawaPos.com – Ekspor produk perikanan Jepang mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah pada 2025. Nilainya mencapai 423,1 miliar yen atau sekitar Rp 46,96 triliun (1 yen sekitar Rp 111), naik 17,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dilansir dari Kyodo, Senin (8/6), data tersebut tercantum dalam White Paper on Fisheries atau Laporan Tahunan Perikanan Jepang Tahun Fiskal 2025 yang dirilis pemerintah pada Jumat (5/6).
Tak hanya dari sisi nilai, volume ekspor juga mengalami lonjakan signifikan. Total ekspor produk perikanan Jepang mencapai 640.000 ton, meningkat 42,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Jepang menilai pertumbuhan tersebut menjadi bagian penting dari strategi menghadapi menurunnya konsumsi makanan laut di dalam negeri.
"Perkembangan berkelanjutan industri perikanan bergantung pada kemampuan menangkap peluang pasar pangan global melalui ekspansi besar-besaran ekspor produk laut," demikian isi laporan tersebut.
Berdasarkan nilai ekspor, produk yang paling banyak menghasilkan devisa adalah kerang scallop. Posisi berikutnya ditempati ikan yellowtail atau buri, disusul mutiara.
Dari sisi negara tujuan, Hong Kong menjadi pasar terbesar bagi produk perikanan Jepang.
Amerika Serikat berada di posisi kedua, sementara Vietnam menempati urutan ketiga.
Di sisi lain, konsumsi seafood masyarakat Jepang terus mengalami penurunan.
Pada tahun fiskal 2024, konsumsi makanan laut per kapita hanya mencapai 21,3 kilogram per tahun. Angka tersebut hampir setengah dari puncak konsumsi yang tercatat pada tahun fiskal 2001.
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