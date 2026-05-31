17 Ide Usaha di Kampung Beserta Tips Memulai Usahanya

JawaPos.com - Di tengah kehidupan kampung yang sederhana, banyak orang sering merasa peluang bisnis terbatas. Padahal, kampung menyimpan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk menambah penghasilan.

Dengan memahami kebutuhan warga sekitar dan memanfaatkan sumber daya lokal, kamu bisa menemukan ide usaha di kampung yang menguntungkan. Simak artikel ini sampai akhir supaya kamu dapat inspirasi usaha yang tepat dan beserta tips memulai usahanya!

Ide Usaha di Kampung

Ada banyak ide usaha di kampung yang bisa kamu coba, asalkan kamu memahami kebutuhan warga sekitar, mulai dari makanan, kebutuhan sehari-hari, hingga jasa tertentu. Berikut beberapa contoh usaha di kampung yang bisa kamu pertimbangkan:

1. Warung Makan Sederhana

Membuka warung makan sederhana bisa jadi ide jualan di kampung yang menjanjikan. Kamu bisa menyediakan menu sehari-hari seperti nasi dengan lauk pauk lengkap beserta minumannya. Jangan lupa pilih lokasi strategis, misalnya dekat pasar, jalan utama, atau sekolah supaya mudah dijangkau warga.

2. Jualan Gorengan dan Jajanan Tradisional

Berjualan gorengan atau jajanan tradisional seperti klepon, lupis, dan kue cucur termasuk ide usaha kecil-kecilan di kampung yang mudah dijalankan.

Agar pelanggan tertarik, coba variasikan gorengan sesuai selera lokal, misalnya tempe mendoan, pisang goreng keju, atau kue tradisional yang jarang ada di pasar.

3. Toko Sembako

Membuka toko sembako di kampung selalu jadi usaha yang laris karena warga pasti membutuhkan beras, minyak, gula, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Mulailah dengan menyediakan barang-barang yang paling sering dibeli warga supaya cepat laku.

4. Katering untuk Acara di Kampung

Jika kamu hobi memasak dan punya jaringan warga kampung, membuka jasa katering untuk hajatan seperti pernikahan, tahlilan, atau acara desa lainnya bisa sangat menjanjikan.

Untuk menjalankan usaha ini, kamu perlu menghitung biaya bahan dan ongkos masak supaya tetap untung. Hal yang terpenting adalah untuk selalu pastikan makanan higienis dan sesuai selera warga setempat