Dari Pengabdian Yang Menjadi Nilai Ibadah, PNM Berangkatkan Ratusan Karyawan ke Tanah Suci

JawaPos.com – Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan loyalitas insan perusahaan, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero memberangkatkan karyawan terbaiknya bersama pendamping untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Program Employee Reward Umrah ini merupakan wujud komitmen PNM dalam memberikan penghargaan kepada karyawan yang telah menunjukkan kinerja terbaik sekaligus menjadi motivasi bagi seluruh insan PNM untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui semangat "Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjuangan", PNM meyakini bahwa apresiasi kepada karyawan merupakan bagian penting dalam membangun budaya kerja yang unggul dan berkelanjutan.

Salah satu penerima Employee Reward Umrah, Utik Amaliyah, dari PNM Cabang Makassar, mengungkapkan tidak pernah menyangka dapat mewujudkan impiannya menunaikan ibadah umrah setelah mengabdi selama 17 tahun di PNM.

"Setelah saya bekerja selama 17 tahun di PNM, akhirnya saya mendapatkan rezeki untuk berangkat umrah pada tahun ini. Terima kasih banyak kepada PNM, karena berkat bekerja di sini saya juga bisa membeli rumah untuk keluarga saya. Penghargaan ini menjadi penyemangat bagi saya untuk terus bekerja dengan sepenuh hati dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Atik.

Program Employee Reward Umrah menjadi bagian dari komitmen PNM dalam membangun sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara profesional, tetapi juga memiliki nilai spiritual yang kuat. Hingga Juni 2026, PNM telah melayani lebih dari 23,3 juta perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia melalui pembiayaan dan pemberdayaan.

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Di balik capaian tersebut, terdapat dedikasi ribuan insan PNM yang setiap hari mendampingi nasabah, sehingga perusahaan terus berupaya menghadirkan apresiasi yang bermakna sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka.

Komisaris Utama/Independen PNM, Dradjad Hari Wibowo, berharap perjalanan ibadah ini menjadi pengalaman yang membawa keberkahan bagi seluruh peserta.

"Selamat kepada seluruh awardee yang memperoleh kesempatan menunaikan ibadah umrah. Semoga ibadah yang dijalankan membawa manfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Jangan lupa turut mendoakan PNM agar setiap tahunnya dapat terus mengirimkan jemaah umrah sebagai bentuk apresiasi kepada insan-insan terbaik yang telah mengabdikan diri bagi perusahaan dan masyarakat. " ujar Dradjad.