Tingkatkan Daya Saing, Platform robustapp Tawarkan Kemudahan Jalankan Operasional Bisnis di Indonesia

JawaPos.com — Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk terus mampu berinovasi sehingga bisa terus berkompetisi. Keunggulan kompetitif tidak lagi ditentukan oleh skala semata, melainkan oleh kecepatan dan presisi dalam mengambil keputusan. Pemimpin bisnis yang unggul adalah mereka yang bisa membaca situasi lebih awal dan bergerak lebih cepat dari kompetitor.

Namun kenyataannya, data yang dibutuhkan untuk memutuskan sering kali tersebar, terlambat, atau sudah tidak relevan pada saat sampai ke tangan pimpinan.

Memenuhi kebutuhan itu, PT Haluan Rekadaya Konsultindo (Haluancorp) memperkenalkan robustapp, platform Enterprise Resource Planning (ERP) dengan Augmented Intelligence (Aug-I) yang dirancang khusus untuk operasional bisnis di Indonesia.

"robustapp kita kembangkan karena perusahaan Indonesia tidak seharusnya dipaksa memilih antara sistem global yang asing bagi realitas lokal atau sistem lokal yang belum siap untuk skala enterprise. Melalui Augmented Intelligence, kami memberikan kecepatan analitik AI kepada eksekutif Indonesia tanpa memindahkan tanggung jawab keputusan keluar dari tangan mereka," tegas Awan Karnadjaya, Direktur Haluancorp dalam acara Media Gathering di Jakarta, Senin (19/5).

Layanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga memberikan fleksibilitas terhadap kebutuhan dari perusahaan.

robustapp hadir mengisi ruang yang selama ini kosong antara pencatatan data perusahaan dan kecepatan analitik yang dibutuhkan eksekutif, serta menyajikan sinyal peringatan dini beserta dasar pertimbangannya sebelum masalah operasional berkembang menjadi kerugian finansial.

Mengatasi kekhawatiran eksekutif tentang implementasi ERP yang memakan waktu bertahun-tahun tanpa hasil yang terasa, robustapp menawarkan pendekatan quick time-to-value. Sebelum implementasi selesai, data yang sudah dimiliki perusahaan, baik dari spreadsheet maupun sistem lama, dapat langsung diekstraksi dan diolah oleh Aug-I untuk menghasilkan wawasan strategis yang dapat segera ditindaklanjuti.

robustapp juga menyajikan berbagai kemampuan Human Capital Management dalam sistemnya baik operasional maupun strategis, seperti fitur geolocation, face recognition offline, pengaturan jadwal serta enkripsi data penggajian hingga level basis data sesuai ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.