Tingkatkan Daya Saing, Platform robustapp Tawarkan Kemudahan Jalankan Operasional Bisnis di Indonesia

PT Haluan Rekadaya Konsultindo (Haluancorp) memperkenalkan robustapp, platform Enterprise Resource Planning (ERP) yang dirancang khusus untuk operasional bisnis di Indonesia. (Istimewa).
JawaPos.com — Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk terus mampu berinovasi sehingga bisa terus berkompetisi. Keunggulan kompetitif tidak lagi ditentukan oleh skala semata, melainkan oleh kecepatan dan presisi dalam mengambil keputusan. Pemimpin bisnis yang unggul adalah mereka yang bisa membaca situasi lebih awal dan bergerak lebih cepat dari kompetitor.
Namun kenyataannya, data yang dibutuhkan untuk memutuskan sering kali tersebar, terlambat, atau sudah tidak relevan pada saat sampai ke tangan pimpinan.
Memenuhi kebutuhan itu, PT Haluan Rekadaya Konsultindo (Haluancorp) memperkenalkan robustapp, platform Enterprise Resource Planning (ERP) dengan Augmented Intelligence (Aug-I) yang dirancang khusus untuk operasional bisnis di Indonesia.
"robustapp kita kembangkan karena perusahaan Indonesia tidak seharusnya dipaksa memilih antara sistem global yang asing bagi realitas lokal atau sistem lokal yang belum siap untuk skala enterprise. Melalui Augmented Intelligence, kami memberikan kecepatan analitik AI kepada eksekutif Indonesia tanpa memindahkan tanggung jawab keputusan keluar dari tangan mereka," tegas Awan Karnadjaya, Direktur Haluancorp dalam acara Media Gathering di Jakarta, Senin (19/5).
Layanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan sehingga memberikan fleksibilitas terhadap kebutuhan dari perusahaan.
robustapp hadir mengisi ruang yang selama ini kosong antara pencatatan data perusahaan dan kecepatan analitik yang dibutuhkan eksekutif, serta menyajikan sinyal peringatan dini beserta dasar pertimbangannya sebelum masalah operasional berkembang menjadi kerugian finansial.
Mengatasi kekhawatiran eksekutif tentang implementasi ERP yang memakan waktu bertahun-tahun tanpa hasil yang terasa, robustapp menawarkan pendekatan quick time-to-value. Sebelum implementasi selesai, data yang sudah dimiliki perusahaan, baik dari spreadsheet maupun sistem lama, dapat langsung diekstraksi dan diolah oleh Aug-I untuk menghasilkan wawasan strategis yang dapat segera ditindaklanjuti.
robustapp juga menyajikan berbagai kemampuan Human Capital Management dalam sistemnya baik operasional maupun strategis, seperti fitur geolocation, face recognition offline, pengaturan jadwal serta enkripsi data penggajian hingga level basis data sesuai ketentuan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.
Saat ini, robustapp fokus menyasar perusahaan di industri manufaktur, distribusi dan perdagangan, konstruksi, jasa profesional berbasis proyek, serta organisasi dengan struktur multi-entitas.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20