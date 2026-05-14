Hunian Senen Hampir Rampung, Hutama Karya Kebut Proyek untuk Warga Bantaran Rel 

JawaPos.com - PT Hutama Karya (Persero) mencatat progres pembangunan Hunian Senen di Jakarta Pusat telah mencapai 99,04 persen hingga 28 April 2026. Proyek tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan hunian layak bagi warga yang sebelumnya tinggal di kawasan bantaran rel di Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen.

Percepatan pembangunan dilakukan menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat di kawasan tersebut segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan tertata. Proyek ini ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026, namun berpotensi rampung lebih cepat dari jadwal awal.

Plt. Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, mengatakan perusahaan fokus mempercepat pembangunan tanpa mengabaikan kualitas konstruksi dan kenyamanan penghuni.

“Percepatan pembangunan bukan sekadar soal mengejar tanggal selesai, tetapi bagaimana menghadirkan solusi yang lebih cepat bagi masyarakat yang selama ini tinggal di bantaran rel. Karena itu, kami menjaga ritme kerja 24 jam dengan tenaga kerja yang andal dan pengendalian mutu yang ketat sehingga hunian yang dihasilkan tetap aman, nyaman dan berkelanjutan,” ujar Hamdani seperti dikutip dari Antara, Kamis (14/5).