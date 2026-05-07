Driver Syukuran Tarif Potongan Aplikator Turun jadi 8 Persen, Adian Napitupulu: Perjuangan sudah Dimenangkan

Gabungan pengemudi ojek online (ojol) menggelar syukuran atas diturunkannya tarif potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen. (istimewa)
JawaPos.com - Gabungan pengemudi ojek online (ojol) menggelar syukuran atas diturunkannya tarif potongan aplikator dari 20 persen menjadi 8 persen. Hal itu sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monas, Jakarta, Jumat (1/5).
Syukuran para pengemodi ojol itu turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu. Ia mengaku merasa kaget atas keputusan Presiden Prabowo yang awalnya dituntut untuk potongan tarif sebesar 10 persen, tetapi menjadi 8 persen.
"Jadi, perjuangan teman-teman driver ojek online (ojol) adalah menurunkan tarif potongan 10 persen. Nah, kita kaget ketika kemarin Pak Prabowo mengatakan tidak 10 persen, tapi 8 persen," kata Adian di Jakarta, Kamis (7/5).
Adian menyatakan, para pengemudi ojol sangat senang atas kebijakan pemerintah tersebut. Sebab, selama ini para pengemudi ojol memperjuangkan penurunan tarif potongan aplikator.
"Dalam konteks persentase tersebut, seluruh driver ojol saya lihat senang. Yang dia perjuangkan satu pertempuran sudah dimenangkan," tegasnya.
Di sisi lain, soal munculnya dugaan pembelian saham aplikator oleh negara, ia meminta agar negar tidak menjadi pemain baru. Ia menekankan, kehadiran negara sangat diperlukan bagi kesejahteraan pekerja, khususnya pengemudi transportasi daring.
"Cukuplah sebatas kepemilikan saham saja. Kenapa? Ada banyak aplikasi yang lain termasuk kayak JogjaKita, ada NuJek, ada Josal, banyak sekali ya," bebernya.
Dalam kesempatan yang sama, salah seorang pengemudi ojol, Yudi, memastikan acara syukuran atas pemotongan tarif aplikator hingga 8 persen tidak bersifat politis. Menurutnya, syukuran tersebut merupakan gerakan normatif dari para pengemudi ojol.
"Ini saya perlu tegaskan tidak ada bersifat politis, tapi memang normatif murni aspirasi kami terkait potongan yang begitu menggila, kalau saya katakan itu menggila, hari demi hari makin besar bahkan sampai 40-50 persen," ujarnya.
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas
Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus
Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mobil Plat L Ringsek di Malang Diserang 300 Orang? Polres Malang Turun Tangan, Ini Fakta Terbarunya
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Rekomendasi Kuliner Mantap Dekat Bandara Juanda Surabaya, Cocok untuk Isi Waktu Sebelum Check-in
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
12 Kuliner Mie Kocok di Bandung Paling Enak dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih Sejak Suapan Pertama