Arus Mudik 2026 Melejit, Pelindo Regional 3 Sukses Layani 729 Ribu Penumpang

JawaPos.com - Kinerja operasional PT Pelindo Regional 3 selama Lebaran 2026 menunjukkan tren positif. Sebanyak 729.183 penumpang terlayani, meningkat 3,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Executive Director Pelindo Regional 3, Daru Wicaksono Julianto mengatakan bahwa pihaknya telah menetapkan masa angkutan Lebaran 2026 sejak H-16 (5 Maret 2026) hingga H+16 (6 April 2026).

"Kami bersyukur rangkaian arus mudik dan balik Lebaran 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar. Kenaikan jumlah penumpang mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pelindo,” tutur Daru, Rabu (15/3).

Berdasarkan data internal, Daru menuturkan total pergerakan penumpang mudik dan balik Lebaran 2026, menembus 729.183 orang. Angka tersebut naik 3,5 persen dibanding 2025 sebesar 704.769 orang.

Dari data, kenaikan juga terlihat pada arus bongkar muat barang di wilayah regional 3. Kegiatan bongkar muat barang dan kendaraan selama arus mudik-balik naik 24,7 persen dibanding 2025.

Keberhasilan angkutan Lebaran juga bisa dilihat dari pelaksanaan mudik yang nyaman. Berdasar survei kepuasan mudik, 85 persen responden memberikan penilaian sangat memuaskan untuk pelayanan 20 pelabuhan di wilayah Regional 3.

Menurut Daru, keberhasilan angkutan Lebaran merupakan hasil kerja keras seluruh tim di lapangan serta sinergi yang solid dengan para pemangku kepentingan. Tidak ada gangguan keamanan atau zero accident.

"Keberhasilan angkutan Lebaran adalah kerja keras tim di lapangan, serta sinergi dengan para stakeholder. Capaian itu juga tak lepas dari berbagai peningkatan layanan yang disiapkan Pelindo sebelum periode mudik," imbuhnya.