84,1 Persen Publik Puas terhadap Kinerja Polri Amankan Mudik Lebaran 2026, Rekayasa Lalu Lintas Dianggap Berhasil

Arus balik lebaran 2026. (Jasa Marga)
JawaPos.com - TIngkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik lebaran 2026 cukup tinggi. Tingkat kepuasan ini mencapai 84,1 persen berdasarkan jejak pendapat lembaga survei KedaiKOPI.
Head of Research KedaiKOPI, Ashma Nur Afifah mengatakan, survei ini mengukur kinerja kepolisian dari dua aspek utama, yaitu kinerja polisi lalu lintas (Polantas) di jalan serta peran kepolisian dalam menjaga keamanan lingkungan yang ditinggalkan pemudik.
Hasilnya, 80,6 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja polantas. Sedangkan kepuasan terhadap terciptanya situasi aman di permukiman yang ditinggal mudik sebesar 81,7 persen. Adapun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian dalam menjaga rumah dan lingkungan sebesar 79,4 persen.
“Jika kita fokus pada seluruh aspek yang ditanyakan terkait kinerja polisi, yaitu menjaga kelancaran lalu lintas, menjaga keamanan arus mudik, hingga menjaga keamanan di lingkungan rumah, maka nilai rata-rata kepuasannya adalah 7,81. Jumlah responden yang merasa puas terhadap kinerja Polri secara keseluruhan sebanyak 84,1 persen,” ujar Ashma, Rabu (8/4).
Responden juga menilai rekayasa lalu lintas seperti one way dan contraflow berjalan efektif. Sebanyak 80,8 responden menyatakan puas terhadap penerapan kebijakan tersebut.
Kakorlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho merasa senang kinerja jajarannya mendapat pengakuan publik. Dia menyampaikan apresiasi juga terhadap pemangku kepentingan terkait karena telah bekerja sama dalam pengamanan mudik dan arus balik lebaran 2026.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi masyarakat. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam momentum penting seperti mudik Lebaran,” ujar Agus.
Keberhasilan pengelolaan mudik tahun ini menunjukkan sinergi yang kuat antara Polri, pemerintah, dan seluruh stakeholder dalam mewujudkan mudik yang aman, lancar, dan nyaman bagi masyarakat.
Sebagai informasi, survei KedaiKOPI dilakukan pada 23–30 Maret 2026. Survei ini melibatkan 1.101 responden yang memenuhi kriteria sebagai pemudik Lebaran 2026.
