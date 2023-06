Emil Dardak Ajak Alumni Amerika Serikat Bangun Jawa Timur

JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak hadir pada Inagurasi Alumnus Amerika Serikat (Alumnas) Chapter Jatim yang diselenggarakan di kantor konsulat jenderal Amerika Serikat pada Jumat (2/6).

Pada kesempatan itu, Emil optimistis para alumni perguruan tinggi Amerika Serikat yang kini menetap di Jatim dapat berkontribusi untuk kemajuan provinsi di ujung timur Pulau Jawa.

”Jawa timur ini provinsi yang besar dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua dan jumlah penduduk berkisar pada 40 jutaan. Kami yakin akan banyak sekali ruang-ruang yang bisa dibangun Alumnas di Jatim ini,” ungkap Emil.

Wagub Jatim berpendapat para Alumnas dapat memajukan Jatim melalui berbagai sektor, mulai dari ekonomi, tata wilayah, hingga bisnis. Pasalnya, para alumni yang tergabung dalam Alumnas sebagian besar merupakan lulusan kampus ternama di Amerika Serikat. Seperti Massachusetts Institute of Technology, Harvard University, bahkan Stanford University.

Wagub Jatim menyebutkan para alumnus dapat berkontribusi, baik menjadi praktisi atau akademisi di bidangnya masing-masing. Orang nomor dua di Jawa timur itu juga berbagi pengalaman selama mengikuti Bloomberg Harvard City Leadership Initiative Fellowship – Harvard, USA. Representative of the Asian region among 30 world region heads pada 2018.

”Jadi saya terpilih di antara 30 kepala daerah lain secara global. Luar biasa program itu hebat sekali. Saya masih Bupati Trenggalek waktu itu, pada program itu saya bertemu serta berteman dengan Wali Kota Seattle saat itu, lalu Wali Kota Miami, Wali Kota San Jose tempat SIlicon Valley, dan Wali kota Atlanta,” tutur Emil.

Emil berharap kerja sama maupun sinergi antar alumni dan Amerika Serikat dapat berjalan dengan baik. Suami Arumi Bachsin itu juga memberikan dukungan agar hubungan di bidang pendidikan antara Jatim dan AS dapat terjalin lebih erat lagi di segala jenjang akademik.

Emil memaparkan, ada sekitar 1.000 lebih alumnus dari perguruan tinggi Amerika Serikat di Jatim. ”Sudah ada beberapa kampus seperti Airlangga, ITS, Brawijaya, maupun swasta, yang sudah menjalin kerja sama namun belum banyak yang sampai double degree hanya sebatas exchange, harapannya alumni dan Konjen Amerika Serikat mampu mensinergikan peluang ini,” papar Emil.