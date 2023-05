Viral Ratusan Siswa SMAN 21 Bandung Gagal Study Tour, Uang Rp 400 Juta Raib Dibawa Kabur Travel

JawaPos.com - Sebanyak 320 siswa SMAN 21 Bandung harus menelan pil pahit karena gagal berangkat study tour akibat uang dibawa kabur pihak travel.

Seperti dikutip Fajar (Jawa Pos Group), para siswa dijadwalkan berangkat pada Rabu (24/5) hingga Jumat (26/5). Namun, sayangnya pada saat hari keberangkatan, pihak sekolah mengundur kegiatan.

Pihak sekolah dan orang tua murid kemudian mendiskusikan alasan kemuduran jadwal study tour ini. Pihak sekolah menduga telah ditipu oleh travel yang dipilih untuk menyelenggarakan kegiatan ini.

Baca Juga: Mengintip Tunggangan Ngabila Salama PNS DKI Jakarta yang Pamer Gaji Rp 34 Juta per Bulan

Setelah berdiskusi panjang, para orang tua siswa, siswa dan guru mendatangi tempat travel itu beroperasi. Namun, sayangnya mereka harus menerima kenyataan karena travel tersebut ternyata sudah lama kosong.

Dari video yang beredar, siswa terlihat melakukan aksi demonstrasi ke pihak sekolah karena gagal berangkat dan telah merugi hingga Rp 400 juta.

"Proud of you 21", "Rest in Peace 21" demikian tulisan spanduk yang menggantung di balkon lantai 2 sekolah. Terlihat beberapa kertas berserakan bekas demonstrasi para siswa.

Baca Juga: Harga Gula Dunia Naik, Bapanas: Peluang Indonesia Tingkatkan Produksi

Unggahan itu kemudian menuai berbagai respon dari netizen. Tak sedikit yang menaruh simpati atas kejadian yang menimpa para siswa.

"Sedih banget, gimana kalo ada orang tua yang sebenernya gak ada uang tapi ngusahain ada biar anaknya bisa ikut," tulis @kaw***.

"Iya sedih banget aku juga mikir gini lagi, ada org tua yang bela-belain biar anaknya ikut study tour tapi malah uangnya dibawa kabur sama agennya :(," balas akun @aph***.

"Gak jadi study tour jadinya study doang ini mah. Kasihan banget dah," tulis lainnya.

Pelaku Sudah Ditangkap

Baca Juga: Camping Menggunakan Motor, Perhatikan Hal-hal Ini