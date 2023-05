Sumedang Ambil Lesson Learned Dari GovTech Global Forum

JawaPos.com - Hari pertema GovTech Global Forum di Headquarters World Bank, Washington DC diisi oleh berbagai diskusi pleno menarik tentang tata kelola pemerintahan di era digital. Nara sumbernya beragam, dari eksekutif World Bank, akademisi, praktisi pemerintahan, maupun dari organisasi non pemerintah.

"Materi diskusi hari pertama sangat menarik dan relevan dengan tantangan tugas pemerintahan daerah. Berbagai pembelajaran dan pengalaman implementasi Government Technology (GovTech) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di berbagai negara dan di banyak sektor, dikupas oleh para ahlinya," ujar Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan di Washington DC, Jum'at (5/5).

Ditambahkan Erwan, Kabupaten Sumedang yang saat ini sedang giat mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis digital, belajar banyak dari GovTech Global Forum ini.

"Banyak lesson learned dari forum ini. Contohnya, bagaimana penggunaan piranti digital dalam pelayanan publik harus menjamin kebahagiaan dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi digital hanya alat, itu esensi dari citizen centric," ungkap Erwan.

Materi hari pertama GovTech Global Forum tersebut membahas tentang tata kelola pemerintahan di era digital, mulai dari GovTech dalam implementasi, GovTech dan kepercayaan publik, GovTech untuk akuntabilitas dan transparansi, Kemampuan digital masa depan, sampaimMembangun data untuk pelayanan publik.

Joao Ricardo Vasconcellos, Senior Governance Specialist and TTL of the GovTech Global Forum The World Bank, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang telah menghadiri GovTech Global Forum ini.

Bagi World Bank, berbagai pengalaman praktis tata kelola pemerintahan berbasis digital di berbagai negara sangat penting didiskusikan, termasuk pengalaman Kabupaten Sumedang yang membanggakan.