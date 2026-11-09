Kaprodi Unila Lampung Diduga Lecehkan Mahasiswi S2, Korban Ungkap Kronologinya

Ilustrasi pelecehan. (Dok/JawaPos)
JawaPos.com - Seorang mahasiswi program magister (S2) Universitas Lampung (Unila) mengungkap dugaan pelecehan seksual yang dilakukan dosen di Unila berinisial RF.
Dosen yang juga menjabat sebagai ketua program studi (kaprodi) sekaligus penguji tesis korban itu diduga memeluk, mengelus pipi dan telinga, hingga mencium kening korban tanpa persetujuan.
Peristiwa tersebut disebut terjadi pada 5 Mei 2026 setelah korban menyelesaikan seminar hasil tesis.
Korban mengaku awalnya mendatangi ruangan kaprodi bersama seorang teman untuk meminta tanda tangan berkas administrasi.
Namun, situasi berubah ketika temannya meninggalkan ruangan untuk memperbaiki berkas yang masih salah ketik.
Korban menuturkan, RF beberapa kali melontarkan ucapan bahwa dirinya merasa gemas kepada korban. RF juga mengajak korban berdiskusi berdua di luar kampus.
Ajakan tersebut berulang kali ditolak korban karena menginginkan proses bimbingan dilakukan di lingkungan kampus.
Saat berada berdua di ruangan, RF kemudian bertanya, "Boleh tidak saya pegang?"
Korban mengira dosen tersebut hendak memegang produk penelitian tesisnya berupa alat permainan edukatif (APE) busy book. Namun, RF justru mengelus pipi dan telinga korban.
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Korban mengaku langsung kaku, ketakutan, dan tidak mampu bereaksi. Ia juga mempertanyakan tindakan dosen yang selama ini dikenalnya dalam lingkungan kampus sebagai sosok agamis.
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Jawa Pos
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