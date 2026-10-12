Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 23.54 WIB

Kasus Pelecehan Seksual di Ponoes Bekasi, Polisi Dalami Modus Rukiah terhadap Santriwati

Ilustrasi pelecehan. (Dok/JawaPos) - Image

Ilustrasi pelecehan. (Dok/JawaPos)

JawaPos.com - Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota mendalami modus operandi bujuk rayu ritual rukiah yang dilakukan pelaku dalam dugaan kasus pelecehan seksual di sebuah pondok pesantren di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota Suparyono menyatakan terduga pelaku melancarkan aksinya terhadap para korban dengan berpura-pura melakukan prosesi rukiah. "Modusnya bujuk rayu untuk rukiah," kata Suparyono saat dikonfirmasi di Bekasi, Senin.

Suparyono menjelaskan berdasarkan data sementara yang dihimpun oleh tim penyidik, seluruh korban yang terdata dan melaporkan kejadian tersebut berjenis kelamin perempuan.

Terkait dugaan keterlibatan tiga orang lainnya berinisial HBH, F, dan S, pihak kepolisian mengonfirmasi status ketiganya hingga saat ini masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik.

"Sementara masih didalami oleh penyidik dan masih dalam proses penyelidikan," kata Suparyono.

Pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan saksi guna menentukan status hukum para pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pelayanan Perempuan dan Orang (PPO) Polres Metro Bekasi Kota sebelumnya menetapkan pria berinisial MHH (28) sebagai tersangka kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di wilayah Bekasi Selatan.

Kasat Reserse PPA dan PPO Polres Metro Bekasi Kota Kompol Rosdiana Sirait mengatakan tersangka yang berprofesi sebagai guru tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik pada Jumat (9/10).

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Guru Ponpes di Bekasi Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap 10 Santriwati - Image
Kasuistika

Guru Ponpes di Bekasi Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap 10 Santriwati

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 21.26 WIB

Kementrans Mendorong Ponpes dan Alumninya Kelola Ekonomi Kawasan Transmigrasi - Image
Berita Daerah

Kementrans Mendorong Ponpes dan Alumninya Kelola Ekonomi Kawasan Transmigrasi

Selasa, 6 Oktober 2026 | 04.26 WIB

Kepala SPPG Kalitengah Ogah Disalahkan, Sebut MBG Dicicipi Guru Sebelum Dibagikan - Image
Surabaya Raya

Kepala SPPG Kalitengah Ogah Disalahkan, Sebut MBG Dicicipi Guru Sebelum Dibagikan

Kamis, 3 September 2026 | 00.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore