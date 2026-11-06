Prabowo Disadap Eks Kapolri, Kiai Jombang: Tidak Ada Toleransi Perlu Diusut Tuntas

Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, Abdussalam Shohib alias Gus Salam. (Istimewa)

JawaPos.com - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang, Abdussalam Shohib (Gus Salam) meminta kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya diusut tuntas. Menurutnya, tidak boleh ada toleransi bahwa kasus ini harus ditegakan secara tegas.

“Bila masuk kategori yang mengarah makar, maka tidak boleh ada toleransi sedikitpun baik hukum maupun politik terhadap para pelakunya. Harus diusut tuntas hingga akarnya dan terbuka,” kata Gus Salam, Jumat (6/11).

Gusa Salam menilai, tindakan para pelaku bisa membahayakan negara. Oleh karena itu, harus dihukum secara tegas.

“Tidak hanya Presiden Prabowo sebagai kepala negara sekaligus korban penyadapan yang prihatin, para Ulama-Kyai yang turut menjaga bangsa ini, termasuk saya, juga prihatin atas skandal penyadapan para petinggi yang membahayakan negara,” tambahnya.

Tindakan para pelaku dianggap sudah mencoreng marwah negara. Sehingga bisa melemahkan jalannya pemerintahan.

“Kalau sudah Presiden sendiri yang disadap oleh oknum-oknum di sekitarnya, maka melumpuhkan pemerintahan hingga meruntuhkan posisi Presiden hanya soal waktu. Padahal, Presiden adalah simbol negara; marwah dan wibawanya harus dijaga dengan harga mati,” jelasnya.

Gus Salam mendukung Polri menuntaskan skandal ini. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat kepada Polri bisa kembali.

“Integritas dan profesionalitas Polri memang diuji. Ini momentumnya. Karena para pelaku adalah para perwira tinggi internal Polri. Pengusutan skandal harus benar-benar mendalam, tegas, transparan dan disegerakan,” pungkasnya.