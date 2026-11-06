Pengacara Ahrie Sonta Tak Ingin Membangun Opini di Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

JawaPos.com - Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta menyatakan menghormati proses hukum kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto dan pihak lainnya. Dia akan kooperatif terhadap jalannya penyidikan,
"Kami tidak ingin membangun opini terhadap proses hukum yang berjalan," kata Pengacara Ahrie, Krisna Murti kepada JawaPos.com, Jumat (6/11).
Pihak Ahrie menyakini penyidik Bareskrim Polri akan bekerja secara profesional dan transparan. Oleh karena itu, tim kuasa hukum akan mencermati berbagai persangkaan yang dikenakan kepada Ahrie.
"Kami meyakini penegakan hukum akan berjalan profesional dan tidak mengabaikan hak-hak klien kami," jelas Krisna.
Bareskrim Polri menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan ilegal akses dan penyadapan nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Ketiganya adalah Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
"Penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka LSP, AS, dan EH," kata Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam saat merilis kasus di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (3/11).
Ketiga tersangka diduga kuat telah melakukan penyadapan kepada nomor presiden. Penyidik mengantongi alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum mereka.
"Ketiga tersangka telah melakukan penyadapan kepada nomor telepon presiden negara republik Indonesia, pejabat negara, media, tokoh ormas, dan pengusaha," imbuh Asep.
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