Rahasia Makeup Tidak Luntur Saat Cuaca Panas, Dijamin Tetap Kokoh Seharian

Ilustrasi makeup/Pexels
JawaPos.com-Cuaca panas dapat membuat makeup anda lebih mudah luntur akibat produksi keringat dan minyak berlebih.
Kondisi ini juga dapat diperparah oleh paparan debu dan polusi saat beraktivitas di luar ruangan.
Selain makeup luntur tantangan lainnya adalah makeup yang crack, yaitu kondisi saat lapisan foundation, concealer, dan bedak tidak menyatu sempurna di atas kulit.
Menurut informasi dari laman watsons dan wardahbeauty yang dikutip pada (7/11) makeup yang luntur kondisi yang umum.
Meski demikian suhu tinggi dan produksi minyak berlebih selalu beriringan, sehingga dapat membuat makeup anda mudah geser. Akibatnya wajah anda terlihat kurang fresh dan flawless.
Namun, ada beberapa trik makeup yang bisa membantu menjaga riasan tetap tahan lama, terutama saat anda harus beraktivitas outdoor dan bermobilitas setiap hari. Berikut tips yang bisa anda coba.
Cuci muka menggunakan facial wash
Tahap awal skin prep dimulai dengan mencuci muka menggunakan facial wash. Aktivitas ini membantu mengangkat kotoran, bakteri, minyak berlebih, dan sisa sel kulit mati yang menumpuk pada pori-pori kulit.
Aktivitas mencuci muka membuat wajah anda menjadi bersih, sehingga produk makeup lebih mudah diaplikasikan secara merata tanpa takut luntur.
Lakukan skin prep
Setelah mencuci muka, lanjutkan dengan menggunakan toner, moisturizer, dan sunscreen.
Kulit yang terhidrasi dengan baik dapat membantu makeup menjadi halus dan dan tidak mudah crack atau luntur.
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Jawa Pos
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