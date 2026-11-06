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Penulis: Ilham Safutra
Sabtu, 7 November 2026 | 00.49 WIB

Pahami Pola Pemakaian Listrik di Tengah Cuaca Panas agar Tagihan Terjaga

Ilustrasi pendingin ruangan. (Istimewa) - Image

Ilustrasi pendingin ruangan. (Istimewa)

JawaPos.com - Cuaca panas yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat pola pemakaian listrik masyarakat di rumah ikut berubah. Banyak alat listrik terutama pendingin ruangan dinyalakan agar suhu di dalam rumah supaya tetap memberikan kenyamanan. 

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menuturkan, cuaca panas berpotensi memengaruhi pola konsumsi listrik rumah tangga. Masyarakat dianjurkan lebih bijak menggunakan listrik dan memahami mekanisme perhitungan tagihan.

Pemahaman konsumen terhadap pola penggunaan listrik penting agar masyarakat dapat mengelola konsumsi energi sekaligus memahami faktor yang memengaruhi besaran tagihan. Terlebih, pemerintah telah menyatakan tidak ada kenaikan tarif listrik.

“Konsumen perlu aktif memperhatikan pola konsumsi listrik terutama di cuaca panas. Pastikan instalasi listrik di rumah memenuhi standar keselamatan dan lakukan pemeriksaan instalasi secara berkala,” ujar Niti pada Jumat (6/11).

Kata Niti, menjaga keamanan instalasi listrik di rumah sangat penting sekali dengan menghindari penggunaan stopkontak secara berlebihan serta segera mengganti kabel maupun peralatan listrik yang rusak untuk mencegah risiko korsleting dan kebakaran.

Untuk itu, masyarakat disarankan lebih cermat dalam menerima informasi mengenai tarif dan tagihan listrik dengan mengutamakan sumber informasi resmi. “Konsumen juga perlu bijak dalam menerima informasi,” tambahnya.

Niti menegaskan bahwa pemahaman mengenai penggunaan listrik dan hak konsumen menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas layanan ketenagalistrikan. “Apabila terdapat tagihan yang dinilai tidak wajar, konsumen berhak meminta penjelasan dan mengajukan keberatan melalui mekanisme pengaduan yang tersedia,” jelasnya.

Maka dari itu, keterjangkauan listrik dan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan penyesuaian tarif, mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Masyarakat juga diimbau untuk lebih cermat dalam menerima informasi mengenai tarif maupun tagihan listrik dengan mengutamakan sumber resmi. Pemahaman terhadap pola konsumsi, mekanisme perhitungan tagihan, serta hak konsumen diharapkan dapat membantu masyarakat menyikapi perubahan tagihan secara lebih bijak.

Editor: Ilham Safutra
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