Jatim Diselimuti Suhu Panas Menyengat, Tembus 39 Derajat Celsius di Mojokerto dan Sidoarjo

JawaPos.com - Gelombang suhu panas ekstrem masih menaungi wilayah Jawa Timur. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda, Sidoarjo, memprakiraan terjadinya lonjakan suhu udara ekstrem hingga menembus angka 39 derajat Celsius di sejumlah daerah di Jatim per Jumat (6/11).

Langit cerah tanpa tutupan awan sejak pagi hingga sore hari memicu paparan sinar matahari langsung yang sangat menyengat. Khususnya di kawasan dataran rendah dan wilayah perkotaan.

Berdasarkan data pantauan BMKG Juanda, rekor suhu udara tertinggi hari ini berada di angka 39 derajat Celsius yang melanda Kota Mojokerto dan Sidoarjo.

Tak hanya dua daerah tersebut, hawa panas membakar di atas rerata harian juga mengepung kawasan sekitarnya. Di Kabupaten Mojokerto dan Jombang suhu maksimum tercatat mencapai 38 derajat Celsius.