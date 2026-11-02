BMKG Perkirakan Hujan Ringan Terjadi di Sebagian Besar Indonesia Pada Senin 2 November

Ilustrasi cuaca hujan di Jakarta. (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca hari ini Senin (2/11) di sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan ringan.
Prakirawan BMKG Sastia dalam tayangan Youtube yang dipantau dari Jakarta menyampaikan untuk wilayah Pulau Sumatra, Kota Banda Aceh dan Pangkal Pinang diprakirakan berawan tebal, sedangkan Bandar Lampung berpotensi asap atau kabut. "Hujan ringan diprakirakan mengguyur wilayah Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Palembang," kata Sastia dikutip dari Antara Senin (2/11).
Beralih ke Pulau Jawa, cuaca di wilayah Jogjakarta berpotensi udara kabur, sedangkan Surabaya berawan tebal. Hujan ringan diprakirakan akan mengguyur Jakarta, Serang, dan Bandung. "Kota Semarang berpotensi hujan dengan intensitas sedang," ujar Sastia.
Kemudian untuk cuaca di Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan ringan di Tanjung Selor dan Palangkaraya. "Waspadai hujan petir di Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin," ujar Sastia.
Beranjak ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, cuaca di Mataram diprakirakan hujan ringan, sedangkan Kupang akan diselimuti awan. Hujan ringan berpotensi mengguyur Kota Mataram
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