Status Darurat di Kalteng Diperpanjang Hingga 30 November, Gubernur Agustiar Tunggu Evaluasi BMKG

JawaPos.com - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran menyatakan bahwa pencabutan status tanggap darurat karena kebakaran hutan di Kalteng akan sangat mempertimbangkan perkembangan cuaca serta kondisi riil di lapangan. Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar usai rapat koordinasi penanganan dan pemulihan pascabencana kebakaran hutan di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Minggu (1/11).

Dikutip dari Pro Kalteng (Jawa Pos Group) pada Senin (2/11), masa tanggap darurat di Provinsi Kalteng saat ini telah resmi diperpanjang selama 31 hari kalender. Atau terhitung sejak 30 Oktober hingga 30 November 2026.

Gubernur menjelaskan berdasarkan data dan prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cuaca di wilayah Kalteng diproyeksikan mulai menunjukkan perbaikan secara merata pada pertengahan November 2026.

“Kalau menurut BMKG, pertengahan bulan sudah mulai membaik kondisi cuaca kita. Jika situasinya membaik, kita cabut statusnya,” ujar Agustiar Sabran pada Minggu (1/11).