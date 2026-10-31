Rans Carnival di Yogyakarta Lengang Usai Diterpa Isu Boikot

JawaPos.com - Suasana lengang terlihat di area parkir Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, pada hari pertama penyelenggaraan Rans Carnival, Sabtu (31/10).

Acara hiburan yang biasanya dipadati ribuan keluarga ini tampak sepi dari kerumunan, seiring gelombang kritik dan seruan boikot yang masif di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), di lokasi memperlihatkan wahana permainan seperti kincir ria dan komidi putar tetap beroperasi.

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Namun, tidak terlihat antrean panjang dari pengunjung. Sejumlah tenda tenant dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga tampak kosong atau hanya melayani segelintir pembeli yang hadir dalam kelompok kecil.

Diketahui, terdapat gerakan penolakan oleh publik akibat sentimen negatif yang merembet dari peristiwa deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI, Jakarta, pada Kamis (29/10) lalu.

Kontroversi kian memanas setelah seorang pria berjaket almamater kampus viral usai mengaku dibayar untuk hadir dalam kegiatan tersebut, memicu kekecewaan luas di kalangan netizen.

Tekanan publik tersebut turut berdampak langsung pada jajaran pengisi acara. Sejumlah musisi papan atas seperti Guyonwaton, Masdddho, Wawes, dan Tipe-X memutuskan untuk menarik diri dari panggung Rans Carnival.

Keputusan mundur mendadak dari para artis ini memperkuat kesan bahwa acara menghadapi tekanan moral yang cukup kuat dari masyarakat.

Selain itu, sejumlah pelaku usaha lokal yang telah menyiapkan stok barang mengaku mengalami kerugian akibat pembatalan keikutsertaan secara mendadak. Mereka mempertimbangkan faktor citra publik dan respons negatif masyarakat di daerah.