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Penulis: Ryandi Zahdomo
Minggu, 1 November 2026 | 15.39 WIB

Warga Yogyakarta Berbondong-Bondong Dukung UMKM di Lokasi Alternatif RANS Carnival

ILUSTRASI: Boikot RANS Carnival, Banyak Stand Kosong di Maguwoharjo Sleman. (Dok Radar Jogja/ JPG) - Image

ILUSTRASI: Boikot RANS Carnival, Banyak Stand Kosong di Maguwoharjo Sleman. (Dok Radar Jogja/ JPG)

JawaPos.com - Ratusan warga Yogyakarta memadati lokasi alternatif di sekitar Jalan Kaliurang kilometer 10 pada Sabtu (31/10) untuk memborong dagangan milik pelaku UMKM yang memilih mundur dari perhelatan Rans Carnival di Stadion Maguwoharjo, Sleman.

Aksi cepat warga ini dilakukan setelah gelombang boikot dan pembatalan mendadak dari sejumlah musisi membuat area acara Rans Carnival sepi pengunjung. 

Mengingat banyak pedagang sudah menyiapkan modal dan persediaan barang dalam jumlah besar sejak malam sebelumnya, warga Yogyakarta langsung bergerak menggalang solidaritas agar para pelaku usaha lokal tersebut tidak gulung tikar.

Antrean Panjang di Lokasi Alternatif

Dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), salah satu titik yang ramai dipadati pengunjung berada di sekitar Jalan Kaliurang kilometer 10. 

Pada Sabtu (31/10) pagi, antrean panjang terlihat di area tersebut dengan meja-meja penuh kotak donat berbagai rasa, mulai dari cokelat, matcha, keju, hingga varian klasik yang tertata rapi di atas nampan plastik.

Pengunjung tampak datang bersama keluarga dan anak-anak, membuat suasana di lokasi alternatif ini jauh lebih hidup dibandingkan area utama acara yang terpantau sepi.

Banyak warga mengaku sengaja hadir untuk memberikan dukungan agar kerugian finansial para pelaku usaha dapat dihindari.

Salah satu penjual donat yang sempat menyiapkan sekitar dua ribu potong kue melaporkan bahwa seluruh stoknya akhirnya terserap berkat bantuan dan antusiasme masyarakat.

Komunitas lokal turut berperan aktif menyebarkan informasi perpindahan lokasi ini melalui media sosial secara cepat.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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