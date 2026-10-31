Api Karhutla Papua Selatan Masih Membara, BNPB Temukan Indikasi Lahan Sengaja Dibakar 

JawaPos.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Papua Selatan bergerak semakin intensif. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi bersama Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) turun langsung memantau titik-titik api melalui peninjauan udara di Kabupaten Merauke, Sabtu (31/10).

Menggunakan helikopter Caracal milik TNI Angkatan Darat, pimpinan kedua lembaga melihat langsung kondisi lapangan dari atas.

Hasil pemantauan udara menunjukkan sejumlah kepulan asap masih membumbung tinggi, bahkan beberapa titik api masih menyala aktif di beberapa wilayah.

Dari pantauan visual tersebut, sejumlah asap tebal tampak berada di sekitar kawasan lahan konsesi perkebunan kelapa sawit milik swasta. Temuan ini memperkuat urgensi pengawasan ketat serta respons cepat dari aparat di tingkat tapak.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengungkapkan, pengamatan udara juga mendapati indikasi aktivitas pembukaan lahan dengan cara dibakar.

Ia secara tegas mengingatkan masyarakat maupun pemilik perkebunan untuk menghentikan praktik berbahaya tersebut.

"Memang tadi kita masih lihat beberapa daerah yang terlihat asapnya dan bahkan ada titik apinya. Ada beberapa lahan yang pembukaan lahannya dengan cara dibakar. Nah, ini yang perlu kita ingatkan kepada masyarakat dan pemilik perkebunan supaya tidak membakar," tegas Kristomei dalam keterangannya, Sabtu (31/10).

Ia menambahkan, pembakaran lahan tidak hanya memicu eskalasi kebakaran yang cepat akibat tiupan angin, tetapi juga menebar ancaman kesehatan serius bagi warga sekitar, khususnya risiko infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).