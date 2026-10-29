Beranda Imigrasi, Wajah Baru Layanan Keimigrasian yang Lebih Dekat dengan Masyarakat

JawaPos.com — Imigrasi Indonesia menetapkan “Beranda Imigrasi” -sebuah jenama (brand) tunggal- untuk menamai seluruh titik lokasi pelayanan keimigrasian di luar gedung Kantor Imigrasi, yang saat ini berjumlah 254 unit di seluruh Indonesia.

Kebijakan penyeragaman nama ini dihadirkan untuk memudahkan masyarakat dalam mengenali dan mengakses lokasi-lokasi pelayanan imigrasi yang tersebar di berbagai ruang publik.

Secara rinci, 254 titik layanan imigrasi tersebut terdiri dari 156 Mal Pelayanan Publik, 33 Unit Layanan Paspor, 20 Immigration Lounge, 16 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)/Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), 15 Unit Kerja Kantor Imigrasi, 13 Ultima I’m SeZ dan 1 Immigration Corner. Kini, seluruh unit pelayanan keimigrasian tersebut hadir dengan sebutan ‘Beranda Imigrasi’.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko menjelaskan bahwa penyeragaman nama ini berakar dari keinginan Imigrasi untuk mengurangi kebingungan masyarakat akibat banyaknya istilah atau singkatan unit layanan luar kantor yang berbeda-beda.

“Selama ini masyarakat mungkin familiar dengan istilah ULP, UKK, atau Immigration Lounge. Dengan menghadirkan nama tunggal Beranda Imigrasi, kami ingin masyarakat dari berbagai kalangan dapat langsung mengenali tempat pelayanan imigrasi dengan mudah di mana pun mereka berada,” ujar Hendarsam.

Hendarsam menambahkan, nama Beranda Imigrasi dipilih karena memiliki filosofi yang mendalam. Beranda diartikan sebagai titik temu terdepan di sebuah rumah sebelum seseorang melangkah ke tempat yang baru. Konsep ini mencerminkan kehangatan, keramahan, dan keterbukaan Imigrasi Indonesia dalam melayani dan mendampingi setiap awal perjalanan masyarakat.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang turut meresmikan Beranda Imigrasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari, Kabupaten Malang, sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

Peresmian ini menjadi langkah nyata dalam mendukung transformasi pelayanan keimigrasian melalui penyeragaman identitas unit pelayanan di luar gedung kantor imigrasi agar lebih mudah dikenali dan diakses oleh masyarakat.

KEK Singhasari merupakan kawasan yang dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor teknologi, ekonomi digital, dan industri kreatif. Sebagai kawasan dengan potensi pengembangan yang besar, KEK Singhasari membutuhkan dukungan ekosistem pelayanan publik yang mudah dijangkau, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun pelaku kegiatan di dalamnya.