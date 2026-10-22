Imigrasi Razia Apartemen Kalibata City, 45 WNA Dibawa untuk Jalani Pemeriksaan Lanjutan

JawaPos.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyatakatan (Kemen Imipas) menggelar operasi pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) di Kompleks Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan, pada Rabu malam (21/10) hingga Kamis dini hari (22/10).

Dalam operasi tersebut, petugas mendata ratusan WNA dan membawa 45 orang ke kantor Ditjen Imigrasi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Operasi yang dipimpin langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Hendarsam Marantoko itu dimulai sekitar pukul 19.00 WIB. Petugas melakukan pemeriksaan identitas, dokumen keimigrasian, serta status izin tinggal para WNA. Selain itu, petugas juga mencocokkan aktivitas mereka dengan izin yang dimiliki.

Berdasarkan pendataan awal, petugas menemukan 88 WNA berstatus pengungsi yang memiliki dokumen perlindungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNHCR maupun surat keterangan kehilangan dokumen.

Dari jumlah tersebut, warga negara Somalia mendominasi sebanyak 55 orang. Selanjutnya, terdapat 16 warga Afghanistan, 10 warga Irak, dan lima warga Sudan. Sejumlah WNA lainnya berasal dari Pakistan, Yaman, dan Turki.